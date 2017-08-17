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§ NG.kz
И стали работать, как папа Карло
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Евгений и Екатерина НЕЧАЕВЫ уже три года занимаются изготовлением подарков, фоторамок, надписей, открыток, брошек и ключниц из фанеры. Новое увлечение началось с рождения ребенка.
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Мнение
Re: И стали работать, как папа Карло




Отправлено: 17.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть что то позитивное

§ 74
Re: И стали работать, как папа Карло
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, посмотрите ссылку http://chel.74.ru/text/anatomy/332776968867840.html
Давайте создадим рубрику "Бизнес в декрете "тоже... ведь много мамочек молодых..
Кстати "глухой" и примитивный бизнес в Костанае, к сожалению... Начиная с такси.. про убер, яндекс такси не слышали, заканчивая сервисом.... :-( :-( :-(
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Виктор
Re: И стали работать, как папа Карло




Отправлено: 17.08.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
"глухой" и примитивный бизнес в Костанае

Бизнес - это производство. Услуги и перепродажа импорта - это не бизнес. Так что бизнеса у нас почти нет.

§ Сергей_я
Re: И стали работать, как папа Карло
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2072
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виктор:
Услуги и перепродажа импорта - это не бизнес

а что это?
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§ Victor Yang
Re: И стали работать, как папа Карло
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9042
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
про убер, яндекс такси не слышали

Это слишком дорогие франшизы - у нас будет долго отбиваться. Но недавно появилась другая франшиза такси с приложением.
Цитата:
Виктор:
Бизнес - это производство.

С чего бы это? Бизнес - это то что приносит деньги законным путём.

[Исправлено: Victor Yang, 17.08.2017 - 10:43]
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Бывалый
Re: И стали работать, как папа Карло




Отправлено: 17.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он давно ищет мастера, который научил бы работать с разными породами дерева, показал, как вырезать интересные работы вручную.

Вот тут чувак тоже страшно увлечен работой с деревом, и к тому же читает индивидуальные курсы по работе с деревом: http :// business.ngs.ru/article/50311191/

§ Ваш земляк
Re: И стали работать, как папа Карло
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.08.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Евгению и Екатерине успехов в работе! Побольше заказов интересных. С деревом работать вообще интересно, особенно если душа к этому лежит. Ну а Евгению посоветую попробовать поработать с мебельным щитом. Продают, надеюсь, в Кустанае? А для работы на 3D фрезере надо знать программы, там такую красотищу можно делать!
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