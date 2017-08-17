/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 334 из 335«1...332333334335»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой сколько троллей то повылазило..
Просят хлеба и зрелищ..
Профайл

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты в Бузулуке живёшь ? Если бы жил в Кировском районе г. Куйбышева при Леониде Ильиче , не такое бы увидел , когда завод работал ( Ту 95 там выпускали ) , частое зрелище было . Имел отношение тогда к заводу .

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость :
шизофрения

Цитата:
897:
пернул

Цитата:
гость:
провокатора

Да уш..
Там мисс Скандалистка еще "жопу" вспомнила..
Я понимаю ты привык общаться так среди своего круга, матери, детей, немногочисленных знакомых..
Но пойми, я не стану тебе и Земляку уподобляться , вставать на коленки и гавкать как вы..
До вас думаю лет через ...дцать дойдет наверно..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Отправлено: 17.08.17 - 03:37
Чего это 112 не спит? Старческое

Ну, ты в 2000м в школу только пошел?
Тебе примерно 23, ладно нам старикам..
Тебе жизнь скушна и неинтересна, раз спрятался тут с нами?
Я в твои годы по девчонкам бегал, на лавочках до 4х утра сидели, гуляли и все такое..
У тебя вместо девчонок интернет провели..
Вот до чего жизнь вас довела..
Профайл

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11666
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я в твои годы по девчонкам бегал, на лавочках до 4х утра сидели, гуляли и все такое..

Да,Марик - я всё это помню.Сам убедился,когда на Чапаева 2 - ездил.
Бабушки меня до сих пор - помнят,хотя с 18 лет,я там практически
не жил.Так наездами бывал... :lol: :oops:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.08.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вправду Марик, совсем страх потеряли тролли.
Никакого уважения к старперам.
Сидят тут панимаешь ли сутками в тырнете, нет шоб девчонок на свиданках выгуливать.
патдерживаю. на все 100500 %
Профайл

ХХХ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.08.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

в 23 это 97г бегал по девчонкам по общагам и по городу. Стояли ждали с поднятыми подолами :oops: :lol:

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно..
На дачу ехал юрта была..



Но теперь то ее нет..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На плантации все как обычно, рабы работают..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети учатся с детства готовить мне шарячий щящлык..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, рабы наготовили компотику по 1200?
Сзади рубящего малшыка?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо провести расследование..
Кто из них съел мою картошку..
Наверно сюда напишу о беспределе..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверяю качество плантации помидоров..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и довольный, я забираю своих кур с дачи, которых рабыни женщины пошмалили..
Профайл

§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11666
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наверно сюда напишу о беспределе..

Марик,рабы должны - работать,даже когда
ты уезжаешь в город. А они не поливают
огород т всё засохло... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 334 из 335«1...332333334335»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 66
Пользователей: 1
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх