кустанаец 1 Re: С 1 июля 2018 года в Казахстане будет пересчитана базовая... #3







Отправлено: - 21:19 сколько пенсионеров умрет за этот год ? Людей которые родились в 42-53 годах которые отработали все годы имеют настоящее высшее образование , а не образование какого нибудь новоиспеченного третьесортного института , как есть на КСК или клубстроителе, возле Западного магазина Дипломами которого хорошо только уголь разжигать в мангале куда и кому их пенсии пойдут недополученные ?