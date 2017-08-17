Цитата: Тутти-крутти:

Неужели Изалдиной родственники - Акбаев и ее брат ,работающий в суде не покинут свои должности - позор таким людям,воспитавшим ЧУДОВИЩЕ!!!

я не верю, что они (родственники) не знали от куда у ней такие средства, простой врач, заведующий отделением, у меня есть знакомая зав отделением, так она перебивается от зарплаты до зарплаты, не уж то не могли ее остановить?