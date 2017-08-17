Цитата: Доктор СИЗО:

да, сохраняет в полном объеме, только не она, а если есть дети

вот и я о том же.

Да опечатался, пропустил частицу НЕ про наше своячничество постом выше.Цитата: Доктор СИЗО:

нам еще 300 лет придется шагать такими темпами, что бы получить хотя бы треть тех социальных льгот

льготы - это огромный доход с дешевой по себестоимости добычи нефти, который идет только трети населения. Я говорю про правовые отношения. Цитата: Доктор СИЗО:

потому что арабы всегда живут на Своей земле....а не на чьей то "целине"

Вы противоречите себе. Арабы в целом активно перемещаются по БВ и С. Африке вплоть до юга ЕС (там у тех же итальянцев полный абзац с мигрантами), а в частности ниже постом вы упомянули родственника переехавшего в США.

Аравийские монархии грызутся между собой за исламское влияние ВОВНЕ (на "целину"), где та же САравия с наемной армией получает пендаля в Йемене от простых повстанцев, которые не вооружены самым современным оружием (еще и в достатке). То есть стойкость политико-социальной системы и жизни того же Катара или СА остаются под вопросом, если гегемоны захотят менять карту, и монархии слабы с внешней стороны, слабы и с внутренней, если пойдет аналог "весны" со стороны шиитов и притесняемых аравийцами холопов. А так да, льготы есть, но для ограниченного круга.