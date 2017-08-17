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§ NG.kz
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас часто спрашивают: а в Эмиратах есть налоги? А какие налоги в ОАЭ? Именно поэтому мы решили отдельно остановиться на данном вопросе и рассказать, нужно ли платить налоги в Дубае и других эмиратах, кто обычно платит налоги, и как построены механизмы сбора этих самых налогов.
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§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3756
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олжас:
коренные арабы 80% больные по здоровью люди

-это сущая правда.... все они больные....у моего зятя есть дядя....92 года....болеет ....живет только в США, в штате, предписанном ему врачами.... на покой еще не собирается....треть жилого фонда столицы Манама - собственность его клана....16 лет не приезжал на родину....работают его управляющие.... никто его даже не смеет обворовать на 1 динар.... или заселить бесплатно своей тургайской родней.... все абсолютно прозрачно и честно....
- у нас через полгода, он лишился бы своих домов....и еще в тюрьму бы угодил....
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ТАНОМИ
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, хорошо живут. У местных жителей даже есть поговорка на эту тему: «Хотели как лучше, а вышло еще лучше чем хотели!». Пишут:" Сегодня каждый пятый гражданин Объединенных Арабских Эмиратов – миллионер. На свадьбу правительство дарит молодоженам 100 тысяч долларов, а при рождении каждого ребенка женщинам выплачивается 20 тысяч долларов, и вдобавок выделяется участок земли." Здесь примечательно то, что доходы от природных богатств не захапала только себе небольшая группка людей. По принципу "делиться надо"! Нам и не мечталось...

§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3756
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Здесь примечательно то, что доходы от природных богатств не захапала только себе небольшая группка людей. По принципу "делиться надо"! Нам и не мечталось..

- у них был референдум.... стоял всего один вопрос.... что делать с деньгами....предложения граждан стали законом, даже для короля...а законы они чтят....
что не построят ....даже небоскребы... и все дает отдачу и прибыль....тут, я вспоминаю наши бордюры, лошадки....дороги.... коровники...элеваторы....заводы...
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Бывалый
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-а что нам мешает стричь такие же дикие налоги....

Наверно себестоимость добычи.
Цитата:
Директор Пляжа:
Как и у нас )

Нет.
Не как у нас.
У них добытчики полностью и безоговорочно распоряжаются добытым, а у нас лишь оговоренной частью и до определенного срока (СРП).
Цитата:
Директор Пляжа:
А у нас какую стригут, не подскажешь

Счас уже ссылку не найду, но была статья где все расписывалось по Карачаганаку: за все время эксплуатации реализовано нефти оттуда на 60+ ярдов, поступления в бюджет - 26+ ярдов. Баксов, разумеется.

Бывалый
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
и вдобавок выделяется участок земли.

В какой части пустыни? ))))

§ 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
а у нас лишь оговоренной частью и до определенного срока (СРП).

ты сам то понял что написал? фуфло не толкай людям то..

Цитата:
Бывалый:
оттуда на 60+ ярдов, поступления в бюджет - 26+ ярдов. Баксов, разумеется.

в чей в чей карман говоришь??
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§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про раздачу земли не слышал и не читал. В отношении между родственниками и даже с детьми не принято просить и даже одалживать какую либо сумму. Если со школы не смог обеспечить хорошим аттестатом. Трудно придется. Блата и протеже там нет.
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ТАНОМИ
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ТАНОМИ:
и вдобавок выделяется участок земли.

В какой части пустыни? ))))

Читаем :"О сельском хозяйстве в ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты расположены в одной из самых засушливых зоне в мире, с минимумом осадков, но страна не является бесплодной пустыней. Зоны пустынь есть, но процесс роста и развития таких природных зон был в приостановлен благодаря усилиям простых людей. Сейчас в ОАЭ вы увидите леса, луга, покрытые травой и поля с пшеницей на том месте, где были только пески пустыни и ветры. Объединенные Арабские Эмираты имеют древнюю традицию сельского хозяйства в оазисах, выращивая зерновые культуры в течение пяти тысяч лет. Вода из-под земли направлялась так, чтобы орошать оазисы и маленькие области, и данная техника еще используется по сей день. " ну, и проч.

§ Добринцофф
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5376
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.08.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олжас:
коренные арабы 80% больные по здоровью люди от переедания и малоподвижного образа жизни. Ни за какие коврижки не поехал бы туда жить! Наши люди съездив туда пару раз считают что там рай - это все иллюзия!!!

Рай он у нас на ОРТ ,устраиваешься простым грузчиком и считай ты в раю,весь день с 6 утра таскаешь как угорелый на себе мешки с картошкой или луком,пожрать просто некогда,ну если повезёт то тарелку застывшего доширака где нибудь сидя на мешках слопаешь и вперёд работать дальше,от переедания и малоподвижного образа жизни точно не заболееш))

[Исправлено: Добринцофф, 17.08.2017 - 19:19]
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Мысль
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 19:15
Комментарий удален модератором.

дела
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
да, сохраняет в полном объеме, только не она, а если есть дети

вот и я о том же.
Да опечатался, пропустил частицу НЕ про наше своячничество постом выше.Цитата:
Доктор СИЗО:
нам еще 300 лет придется шагать такими темпами, что бы получить хотя бы треть тех социальных льгот

льготы - это огромный доход с дешевой по себестоимости добычи нефти, который идет только трети населения. Я говорю про правовые отношения. Цитата:
Доктор СИЗО:
потому что арабы всегда живут на Своей земле....а не на чьей то "целине"

Вы противоречите себе. Арабы в целом активно перемещаются по БВ и С. Африке вплоть до юга ЕС (там у тех же итальянцев полный абзац с мигрантами), а в частности ниже постом вы упомянули родственника переехавшего в США.
Аравийские монархии грызутся между собой за исламское влияние ВОВНЕ (на "целину"), где та же САравия с наемной армией получает пендаля в Йемене от простых повстанцев, которые не вооружены самым современным оружием (еще и в достатке). То есть стойкость политико-социальной системы и жизни того же Катара или СА остаются под вопросом, если гегемоны захотят менять карту, и монархии слабы с внешней стороны, слабы и с внутренней, если пойдет аналог "весны" со стороны шиитов и притесняемых аравийцами холопов. А так да, льготы есть, но для ограниченного круга.

* сайлау курманов
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2063
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.08.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
доктору сизо= Баха , ты сегодня звезда . мои поздравления!
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