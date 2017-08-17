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§ NG.kz
Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в Казахстане"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов в своем Instagram, не стесняясь, высказал мнение о поражении «Астаны» от «Селтика» в Лиге Чемпионов с разгромным счетом — 0:5
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§ 74
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну трудно не согласиться с ним...
конечно резко, но по делу
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§ 74
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://istory.kz/1885/po-prozvishhu-najman

Солнце светит ярко, +33. Вокруг белый песок и прозрачная вода. В голове ни одной мысли о работе, о проблемах, о поставленных задачах. Вокруг такие же обычные люди, как я, только разговариваем мы на разных языках. Короткое «привет» отвлекло меня от отдыха. Я увидела группу молодых подтянутых ребят. Оказалось, эти парни с Казахстана. Героями моей истории стали именно они.

Несомненно, одним из самых мужественных видов спорта являются бои без правил. Сейчас очень много версий данного спорта, самыми популярными из которых являются «MMA», «UFС», «PRIDE», «Bellator MMA».

Сейчас в Казахстане действуют бойцовские клубы, в которых молодых спортсменов готовят к большим соревнованиям мирового уровня, такие как, к примеру, «Alash Pride». Эти клубы уже могут гордиться именитыми спортсменами.

В наши дни казахстанские спортсмены готовятся к боям не только на Родине, но и в лучших тренировочных центрах мира. В Таиланд наши бойцы приехали на сборы. Здесь они тренируются с именитыми файтерами со всего мира. Очень радует, что теперь нашу страну знают и уважают здесь.

Хотелось бы отметить, что условия для тренировок в этой стране жесткие. Это связано главным образом с климатическими условиями. Постоянная изнуряющая жара и высокая влажность подходит не всем. Самобытная культура этой страны, конечно же, в корне отличается от Казахстана, поэтому каждый казах, проведя здесь пару дней начинает мечтать о мясе, бурсаках и чае с молоком.

Знакомясь с ребятами, я в первую очередь задаюсь вопросом, что заставляет их выходить на схватку. Ведь нужно побороть свои страхи: страх перед болью и поражением. Что же означает бой без правил? Многие связывают появление этого вида спорта с панкратионом, греческим видом единоборств. Сейчас бои без правил представляют собой смешанные единоборства. В них можно увидеть элементы борьбы, бокса и даже уличной драки. Воля к победе, гордость за свою страну, поддержка зрителей и конечно бушующий в крови адреналин для бойца превыше боли. Стоит также отметить, что знаменитые спортсмены получают немалые деньги за проведенные поединки. Все же я думаю, что деньги для атлетов не самое главное. Все они целеустремленные люди, с большим сердцем и железной силой воли, без этого никак. Слабакам, тут не место.

Куат Хамитов

Родился 23 февраля 1988 года в Алматинской области, Алакольский район в селе Ынталы. Думаю, этого человека у нас знают многие. Очень яркая, самодостаточная личность. Грозный вид и впечатляющая фигура не остается не замеченной.

На восьмиугольном ринге он не оставляет шансов своим соперникам. Его ритуал в конце боя, в виде закапывания соперника, стал своеобразной визитной карточкой бойца. Куат — первый казахстанец, попавший в One FC. One FC, или ONE Championship — это базирующийся в Сингапуре ММА промоутер с аудиторией около одного миллиарда человек, в более чем 75 странах мира.

Сейчас наш соотечественник тренируется в Таиланде и готовится к бою в весовой категории 70 кг, который по предварительным данным состоится 22 мая в Сингапуре. В одном из своих интервью он говорил, что ему придется пройти через ад, чтобы выиграть пояс чемпиона. По всей видимости, сейчас он находится именно там. Будем надеяться, что у нашего бойца хватит сил и уверенности, чтобы достичь своей цели.

Со скольких лет вы стали заниматься спортом?
— Наверное с рождения. Отец начал тренировать меня, когда мне было 5 лет. Я занимался гимнастикой и борьбой.

-Я думаю всем интересно узнать, как вы попали в этот вид спорта? Ведь это серьезные соревнования и самое главное тяжелое испытание для вас.
— В этот спорт пришел случайно, увидел бои по телевизору и решил попробовать себя. В то время, у меня как раз был отдых по борьбе.

-Каждому человеку свойственно чувство страха. Есть ли у вас страх перед боем и как вы с этим справляетесь?
-Я отвечу словами Майкла Тайсона. Трус и храбрец одинаково чувствуют страх перед опасностью. Разница только в том, что трус бросает все и убегает, а храбрец остается и сражается.

-Что является для вас самым сложным в вашем деле?
— Cложно все! Это изнурительные тренировки по 6-7 часов в день, травмы, сгонка веса и конечно же сам бой. Ведь это не игра.

-У вас была небольшая черная полоса, вы потерпели ряд поражений. Была ли депрессия и как с этим справлялись?
-Это самый тяжелый и сумасшедший спорт в мире, поэтому всегда бывает тяжело проигрывать. Но как бы не было, я всегда горжусь собой и иду дальше! Ведь я попал в ONE FC, а это топ организация в мире по боям без правил, и все не просто так. Я сам прокладываю себе дорогу. Если ты здоров, то нет предела.

— Как оцениваете уровень спорта в Казахстане?
— Уровень не плохой, проводятся турниры. То, что мы попадаем в элиту, уже значит, что все идет по правильному пути.

Кого считаете своим главным тренером?
— Самый главный тренер для меня — это отец! Он до сих пор работает со мной и подсказывает мне. Только он может объективно меня оценить.

-Как ваша семья относится к вашему делу? Ведь это не просто видеть, когда родному человеку причиняют боль, тем более физическую.
-С уважением и пониманием относятся. Я и сам мечтаю, чтобы мои дети были чемпионами!
Какая ваша цель на ближайшее будущее?
— Как любой спортсмен я мечтаю стать чемпионом в лучших чемпионатах мира, таких как ONE FC, Bellator, UFC.

-Как проходят ваши сборы в Таиланде?
-Сборы проходят очень хорошо, все по плану. Тренируемся 2 раза в день, с нашим братом из Китая Жумабеком Турсын. Он очень хороший спортсмен и гордость нашей страны. Жумабек — первы
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§ Алиса
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3555
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.08.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И с ним согласна бОльшая часть горожан!!!! :lol: :lol:
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§ Змея Подколодная
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик, все правильно сказал!!!
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Владимир
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"а не бегали за мечом" - не буду уточнять чем занимались "казахи", но здесь точно опечатка... или можкт спортсмен неграмотный

§ Алиса
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3555
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.08.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир:
здесь точно опечатка... или можкт спортсмен неграмотный


из статьи: Цитата:
Орфография и пунктуация высказывания сохранены.

Делайте выводы))
Однако, повторюсь, я обеими руками подписалась бы под его словами. Он все правильно сказал.

[Исправлено: Алиса, 17.08.2017 - 19:44]
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Махараджа
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куат еще на некоторых чиновниках так же можно гневаться. Хайпанем немножечко.

кустанаец 1
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво сказал, жизненно

§ pandit
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 17.08.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одиозно. Но суть верно подмечена. Надо бы тщательно проверить финансовые потоки в каз.футболе, уж очень со стороны похоже на бездонную воронку, на стенках которой жадные загребушки себе отхватывают денежку. Причем законно и регулярно.
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пэтриот
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно сказал , особенно насчёт порнозвезд . Но это только красивые слова (как у Жириновского - каждой бабе по мужику, всем мужикам по бутылке водки). Ничего не поменяется , слишком большие деньги и авторитеты.
Я во всем с ним согласен , но так не будет как мы хотим .( бои без правил я бы тоже запретил, да и вообще мордобитие). Я за ,,коммунизм,, на всей земле

андрей
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 20:14
Комментарий удален модератором.

безумец
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
футбол - это способ отмывания государственных денег,в футболе можно сделать карьеру сыну чиновника не утруждая себя специальным образованием,ширма для турне по заграницам для власть имущих,,процентов 20-30 классных отечественных игроков могут добиться успехов только в России и все,,

* drakon
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11663
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Папашка в Европу Каз.футбол - утащил.
Сынок теперь Вице - Президент,руководит... :-o :oops:
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Нурлан
Re: Куат Хамитов: "Нужно запретить футбол в...




Отправлено: 17.08.17 - 20:59
Комментарий удален модератором.
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