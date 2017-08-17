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§ NG.kz
Смотр-конкурс картин и поделок заключенных провели в костанайской колонии максимальной безопасности
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В колонию пригласили члена Союза художников РК Сергея ЛУГОВОГО и заведующую областной картинной галереей Саю КАЛИНОВУ, чтобы из предложенных работ они выбрали лучшие картины и изделия прикладного искусства для областного конкурса.
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димон
Re: Смотр-конкурс картин и поделок заключенных провели в...




Отправлено: 17.08.17 - 14:43
Комментарий удален модератором.

Влад
Re: Смотр-конкурс картин и поделок заключенных провели в...




Отправлено: 17.08.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям не убийцы а умельцы народные
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