Солнце светит ярко, +33. Вокруг белый песок и прозрачная вода. В голове ни одной мысли о работе, о проблемах, о поставленных задачах. Вокруг такие же обычные люди, как я, только разговариваем мы на разных языках. Короткое «привет» отвлекло меня от отдыха. Я увидела группу молодых подтянутых ребят. Оказалось, эти парни с Казахстана. Героями моей истории стали именно они.



Несомненно, одним из самых мужественных видов спорта являются бои без правил. Сейчас очень много версий данного спорта, самыми популярными из которых являются «MMA», «UFС», «PRIDE», «Bellator MMA».



Сейчас в Казахстане действуют бойцовские клубы, в которых молодых спортсменов готовят к большим соревнованиям мирового уровня, такие как, к примеру, «Alash Pride». Эти клубы уже могут гордиться именитыми спортсменами.



В наши дни казахстанские спортсмены готовятся к боям не только на Родине, но и в лучших тренировочных центрах мира. В Таиланд наши бойцы приехали на сборы. Здесь они тренируются с именитыми файтерами со всего мира. Очень радует, что теперь нашу страну знают и уважают здесь.



Хотелось бы отметить, что условия для тренировок в этой стране жесткие. Это связано главным образом с климатическими условиями. Постоянная изнуряющая жара и высокая влажность подходит не всем. Самобытная культура этой страны, конечно же, в корне отличается от Казахстана, поэтому каждый казах, проведя здесь пару дней начинает мечтать о мясе, бурсаках и чае с молоком.



Знакомясь с ребятами, я в первую очередь задаюсь вопросом, что заставляет их выходить на схватку. Ведь нужно побороть свои страхи: страх перед болью и поражением. Что же означает бой без правил? Многие связывают появление этого вида спорта с панкратионом, греческим видом единоборств. Сейчас бои без правил представляют собой смешанные единоборства. В них можно увидеть элементы борьбы, бокса и даже уличной драки. Воля к победе, гордость за свою страну, поддержка зрителей и конечно бушующий в крови адреналин для бойца превыше боли. Стоит также отметить, что знаменитые спортсмены получают немалые деньги за проведенные поединки. Все же я думаю, что деньги для атлетов не самое главное. Все они целеустремленные люди, с большим сердцем и железной силой воли, без этого никак. Слабакам, тут не место.



Куат Хамитов



Родился 23 февраля 1988 года в Алматинской области, Алакольский район в селе Ынталы. Думаю, этого человека у нас знают многие. Очень яркая, самодостаточная личность. Грозный вид и впечатляющая фигура не остается не замеченной.



На восьмиугольном ринге он не оставляет шансов своим соперникам. Его ритуал в конце боя, в виде закапывания соперника, стал своеобразной визитной карточкой бойца. Куат — первый казахстанец, попавший в One FC. One FC, или ONE Championship — это базирующийся в Сингапуре ММА промоутер с аудиторией около одного миллиарда человек, в более чем 75 странах мира.



Сейчас наш соотечественник тренируется в Таиланде и готовится к бою в весовой категории 70 кг, который по предварительным данным состоится 22 мая в Сингапуре. В одном из своих интервью он говорил, что ему придется пройти через ад, чтобы выиграть пояс чемпиона. По всей видимости, сейчас он находится именно там. Будем надеяться, что у нашего бойца хватит сил и уверенности, чтобы достичь своей цели.



Со скольких лет вы стали заниматься спортом?

— Наверное с рождения. Отец начал тренировать меня, когда мне было 5 лет. Я занимался гимнастикой и борьбой.



-Я думаю всем интересно узнать, как вы попали в этот вид спорта? Ведь это серьезные соревнования и самое главное тяжелое испытание для вас.

— В этот спорт пришел случайно, увидел бои по телевизору и решил попробовать себя. В то время, у меня как раз был отдых по борьбе.



-Каждому человеку свойственно чувство страха. Есть ли у вас страх перед боем и как вы с этим справляетесь?

-Я отвечу словами Майкла Тайсона. Трус и храбрец одинаково чувствуют страх перед опасностью. Разница только в том, что трус бросает все и убегает, а храбрец остается и сражается.



-Что является для вас самым сложным в вашем деле?

— Cложно все! Это изнурительные тренировки по 6-7 часов в день, травмы, сгонка веса и конечно же сам бой. Ведь это не игра.



-У вас была небольшая черная полоса, вы потерпели ряд поражений. Была ли депрессия и как с этим справлялись?

-Это самый тяжелый и сумасшедший спорт в мире, поэтому всегда бывает тяжело проигрывать. Но как бы не было, я всегда горжусь собой и иду дальше! Ведь я попал в ONE FC, а это топ организация в мире по боям без правил, и все не просто так. Я сам прокладываю себе дорогу. Если ты здоров, то нет предела.



— Как оцениваете уровень спорта в Казахстане?

— Уровень не плохой, проводятся турниры. То, что мы попадаем в элиту, уже значит, что все идет по правильному пути.



Кого считаете своим главным тренером?

— Самый главный тренер для меня — это отец! Он до сих пор работает со мной и подсказывает мне. Только он может объективно меня оценить.



-Как ваша семья относится к вашему делу? Ведь это не просто видеть, когда родному человеку причиняют боль, тем более физическую.

-С уважением и пониманием относятся. Я и сам мечтаю, чтобы мои дети были чемпионами!

Какая ваша цель на ближайшее будущее?

— Как любой спортсмен я мечтаю стать чемпионом в лучших чемпионатах мира, таких как ONE FC, Bellator, UFC.



-Как проходят ваши сборы в Таиланде?

-Сборы проходят очень хорошо, все по плану. Тренируемся 2 раза в день, с нашим братом из Китая Жумабеком Турсын. Он очень хороший спортсмен и гордость нашей страны. Жумабек — первы