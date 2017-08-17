NG.kz Из пункта А шел сверток со «скоростью»...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:34 До недавнего времени синтетические наркотики в Костанае продавали чуть ли не в открытую. Дилеры беззастенчиво рекламировали «скорость», спайсы, «реагенты» и прочую химическую «дурь» на стенах многоэтажек. Под прикрытием Всемирной паутины, трансформирующей реальных людей в ники, они чувствовали себя безнаказанными.

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