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§ NG.kz
Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До недавнего времени синтетические наркотики в Костанае продавали чуть ли не в открытую. Дилеры беззастенчиво рекламировали «скорость», спайсы, «реагенты» и прочую химическую «дурь» на стенах многоэтажек. Под прикрытием Всемирной паутины, трансформирующей реальных людей в ники, они чувствовали себя безнаказанными.
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Виталий
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...




Отправлено: 17.08.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть раскрыли лишь из-за совпадения номера киви кошелька и фото в whatsapp?

Гость
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...




Отправлено: 17.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виталий:
То есть раскрыли лишь из-за совпадения номера киви кошелька и фото в whatsapp?

Опять ваш дедуктивный метод? - Это же элементарно, Ватсон! :lol:

§ Валентин
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6546
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
камеру же воткнули в микроволновку..


Ну вот это как раз в рамках сбора доказательств, есть же УПК.
Подобные дела - крайне сложные для следователей.
Профайл
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