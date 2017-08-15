/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 11 из 11«1...91011
§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
Читать новость

§ Змея Подколодная
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Зачем?

Я рассматривала и тот вариант, что мы можем и не оказаться в этой самой "львиной доле" , простое объяснение, не придуряйтесь, Бывалый) Свои силы лучше недооценивать , я так считаю) Но я зря переживала, нас зачислили в первой двадцатке, исключительно заслуга индивидуальных занятий, но никак не нашего школьного образования, школьное образование- это так, приложение.
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
То есть ты таки признаешь, что уезжают грамотные специалисты (читай - утекают мозги)?

-больше пользы принесут.... уехали из Целинки два кандидата Технических наук с копеечных окладов....через пяток лет весь Lemken -сельхозкомпанию мирового значения в Германии на себя взвалили.... шлют оттуда наши же научные разработки во внедренном виде....100 процентов востребованности по всем отраслям с/х.
Профайл

§ 112
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
националиста

Ну начинается..
Ярлыки, оскорбления..
Братцы, вы как его выиграть собрались, оскорбляя?
Это от бессилья что ле?
Пора уже становиться немношко взрослыми..
Профайл

§ JereK
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-больше пользы принесут.... уехали из Целинки два кандидата Технических наук с копеечных окладов....через пяток лет весь Lemken -сельхозкомпанию мирового значения в Германии на себя взвалили.... шлют оттуда наши же научные разработки во внедренном виде....100 процентов востребованности по всем отраслям с/х.


Ты бы свою азбуку морзе на русский бы переводил, прежде чем печатать сюда. А то ничего не понятно, что сказать-то хотел. Что предприятия казахстана теперь покупают за огромные бабки разработки уехавших специалистов? Это не секрет. Скажу даже больше - в некоторых отраслях этих специалистов приглашают обратно, но естественно, совсем на других условиях. И таких отраслей будет все больше, по мере оттока.
Профайл

§ JereK
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Братцы, вы как его выиграть собрались, оскорбляя?


А он как и ты, ВиВ, сам себя назвал таковым. Так что никто никого не оскорбляет.
Профайл

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 17.08.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
а расти начала только в нулевые уже.

И кто же начал рожать-то в нулевые?
Уж не роженицы ли 80-х годов рождения? )))))))))))))
Цитата:
Валентин:
Материнский капитал это отличный стимул для молодых семей завести ребёнка.
Плюс возможность зачесть его в ипотеке вообще для очень многих стала нехилым подспорьем.
Рождаемость бы выросла и без него, конечно, но очень сильно не так.

А я думал что люди рожают для себя.
А оказывается - ради денег. ))))))
У меня к тебе вопрос: у тебя дети есть? Или тебя пока цена не устраивает? ))))))))))

§ 112
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

А он как и ты

А он, а ты, а они..
По моему всегда нужно говорить за себя.
А то со стороны покажется словно какая то свора налетела на человечка и кружит вокруг..
По теме есть у каждого определенная позиция, исходите из нее, а не из личных качеств человека..
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
А то ничего не понятно, что сказать-то хотел. Что предприятия казахстана теперь покупают за огромные бабки разработки уехавших специалистов?

да, угадал почти.... эти два хлопца сумели перекроить научно-техническую политику 200-летнего предприятия..... фрезерованием почвы никто не занимается....дорого получается.... а работают немцы, как на целине.... плоскорезная обработка почвы + нулевая технология....))))))
Профайл

Глас Божий
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 17.08.17 - 13:47
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6546
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
тебе с твоим ZverCD и картриджами,


Ну эта, про ZverCD и картриджи - надо понимать, это художественный образ, для иллюстрации, понимать буквально не нужно :)

Цитата:
JereK:
PS даже поговорка есть про подобных тебе: "Первый парень на деревне, а в деревне два двора".


При этом, низкая конкуренция и кадровый голод - выгодны специалистам только в близкой перспективе.
А в дальней - это злейшее зло.
То что Бывалый этого не понимает - характеризует лишь его.
Профайл

§ Валентин
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6546
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну начинается..
Ярлыки, оскорбления..


А при чём тут я? Это он сам про себя это говорит, если что.

Цитата:
Бывалый:
А я думал что люди рожают для себя.
А оказывается - ради денег. ))))))


Повторю вопрос: ты дурак или прикидываешься?
Детей всегда рожают для себя, при этом материнский капитал очень для многих повлиял на решение "заводить ещё одного ребёнка" в положительную сторону.

Цитата:
Бывалый:
У меня к тебе вопрос: у тебя дети есть? Или тебя пока цена не устраивает? ))))))))))


Конечно, есть.
А у тебя?

Цитата:
112:
По моему всегда нужно говорить за себя.


Алё.
Как сам обсуждаемый персонаж себя охарактеризовал, к нему так и обращаемся, всё совершенно логично.
Профайл

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 17.08.17 - 19:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 17.08.17 - 19:45
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 11 из 11«1...91011
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 1
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх