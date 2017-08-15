|Цитата:
112:
Ну начинается..
Ярлыки, оскорбления..
А при чём тут я? Это он сам про себя это говорит, если что.
Цитата:
Бывалый:
А я думал что люди рожают для себя.
А оказывается - ради денег. ))))))
Повторю вопрос: ты дурак или прикидываешься?
Детей всегда рожают для себя, при этом материнский капитал очень для многих повлиял на решение "заводить ещё одного ребёнка" в положительную сторону.
Цитата:
Бывалый:
У меня к тебе вопрос: у тебя дети есть? Или тебя пока цена не устраивает? ))))))))))
Конечно, есть.
А у тебя?
Цитата:
112:
По моему всегда нужно говорить за себя.
Алё.
Как сам обсуждаемый персонаж себя охарактеризовал, к нему так и обращаемся, всё совершенно логично.