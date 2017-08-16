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§ NG.kz
Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по выбранным ими специальностям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одну неприятную новость узнали абитуриенты, окончившие школу со знаком "Алтын белгі". Их зачислили не на те специальности, которые они сами выбрали, сообщает телеканал КТК. Кроме того, согласно опубликованным спискам, их зачислили в учебные учреждения не по месту проживания. Этот факт огорчил и родителей детей, набравших высокие баллы на тестировании
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§ Змея Подколодная
Re: Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 16.08.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот нервотрепка детям и их родителям!
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отоночо
Re: Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по...




Отправлено: 16.08.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нехило так сдвинули с широкого профиля бухгалтерии на ооочень узкую чисто прикладную специализацию в логистике. В высшем образовании бардак.

Аристотель
Re: Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по...




Отправлено: 16.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то там нечисто!! Говорили что много грантов по педагогическим специальностям. А их оказалось мало, при том что были высокие баллы у абитуриентов!

Наталья
Re: Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по...




Отправлено: 16.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как так без учета результатов ЕНТ???... до этого ведь кто-то додумался? приняли ведь это решение не простые смертных люди... Для чего тогда бедные дети учатся днем и ночью начиная с начальных классов?? им ведь отдохнуть некогда даже.и всё ради чего??? чтобы потом перед фактом их поставить. ?Да что за образование такое??? на шаг вперёд никак нельзя посмотреть? это ведь не ошибка, а беспредел какой-то.

Сай
Re: Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по...




Отправлено: 16.08.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перепроизводство педагогов с дипломами. Отсюда грантников меньше. А по поводу юристов, так там грантники, наверно, только по международному праву, которое, действительно, надо поддержать, в отличие от "обычных" юристов, которых пруд пруди.
Хочешь бесплатно учиться - выбирай маловыбираемую специальность с грантом или набирай все 140 баллов ЕНТ, побеждай на международных олимпиадах учащихся, сделай уникальную научную разработку, создай небывалую доселе технику, другой продукт, тогда можно рассчитывать на грант или на именную стипендию!

§ Медный
Re: Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.08.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
небывалый рост выпускников с "Алтын белгi"

Ну вот, невероятные успехи нашего образования :lol:
Цитата:
14 августа стало известно о том, что обладателей "Алтын белгi" лишатпрактически всех преимуществ в 2018 году

а зачем им будет вообще нужен этот "Алтын белгi"? мы же прагматичные люди, делаем только то, что поможет нам дальше двигаться не так ли? :-)

Ох, инновации, реформы
Не дай вам Бог жить в эпоху таких перемен :lol:
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§ Змея Подколодная
Re: Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по...
Змея Подколодная


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Сообщений: 240
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абитуриентам, набравшим высокий балл на ЕНТ, но не получившим грант, предлагают альтернативу – кредит

Абитуриент! Делай выбор в пользу Отечественных ВУЗов!
http://kstnews.kz/news/education?node=38467
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