Наталья Re: Обладателей "Алтын белгі" зачислили не по... #4







Отправлено: - 14:15 как так без учета результатов ЕНТ???... до этого ведь кто-то додумался? приняли ведь это решение не простые смертных люди... Для чего тогда бедные дети учатся днем и ночью начиная с начальных классов?? им ведь отдохнуть некогда даже.и всё ради чего??? чтобы потом перед фактом их поставить. ?Да что за образование такое??? на шаг вперёд никак нельзя посмотреть? это ведь не ошибка, а беспредел какой-то.