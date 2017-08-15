Цитата: 112:

Ну начинается..

Ярлыки, оскорбления..



А при чём тут я? Это он сам про себя это говорит, если что.



Цитата: Бывалый:

А я думал что люди рожают для себя.

А оказывается - ради денег. ))))))



Повторю вопрос: ты дурак или прикидываешься?

Детей всегда рожают для себя, при этом материнский капитал очень для многих повлиял на решение "заводить ещё одного ребёнка" в положительную сторону.



Цитата: Бывалый:

У меня к тебе вопрос: у тебя дети есть? Или тебя пока цена не устраивает? ))))))))))



Конечно, есть.

А у тебя?



Цитата: 112:

По моему всегда нужно говорить за себя.



Алё.

Как сам обсуждаемый персонаж себя охарактеризовал, к нему так и обращаемся, всё совершенно логично.