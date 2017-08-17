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§ NG.kz
«Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данияр КУЧЕРБАЕВ 4 года живет в Астане и работает стилистом в одном из модных салонов столицы. Он регулярно летает на семинары в Париж и просто обожает свою профессию. А начинал Данияр в джаз-бенде при Костанайской областной филармонии и учился на дизайнера. На прошлой неделе он принимал клиентов в Костанае. О своей профессии и о пути мужчины-стилиста он рассказал корреспонденту «НГ».
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§ 74
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что к него на голове? к сожалению не айс...
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§ лимон
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
костанайский Зверев - начало
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§ 74
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
парикмахер, в помощь тебе лови
http://www.yesasia.ru/article/235862
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правп
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»




Отправлено: 17.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мда ууж.. у него , что среди родственников мужчин не осталось?

§ Змея Подколодная
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что к него на голове? к сожалению не айс

На вкус и цвет, как говорится...))) Стильная стрижка и обалденная укладка волос)))
Цитата:
костанайский Зверев - начало

Не скажите)
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татьяна
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»




Отправлено: 17.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была у него в июне, до сих пор не могу привести, после супер стилистики, голову в порядок, куриц бы ему постригать а не женщин.

§ Victor Yang
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9042
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у кого было в школе хорошо с геометрией, тот потрясающе стрижет, потому что здесь важна четкость линии. Если есть склонность к химии, то однозначно ваше это колористика.

Какие-то неправильные у него представления о науках.
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пэтриот
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»




Отправлено: 17.08.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Житикаре такой же есть парикмахер , с маникюром. Если не уехал , уж очень его там ,,клевали,, - город маленький и все знали что он нетрадиционного направления .
А как парикмахера его хвалили.

§ лимон
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какие-то неправильные у него представления о науках.

это ж стилист :lol:
что у него вообще правильное?
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§ white-out
Re: «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 17.08.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аффтор! Георгий Кот-с одной"т". Gogle it!
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