Цитата: Доктор СИЗО:

-а что нам мешает стричь такие же дикие налоги....

Наверно себестоимость добычи.

Цитата: Директор Пляжа:

Как и у нас )

Нет.

Не как у нас.

У них добытчики полностью и безоговорочно распоряжаются добытым, а у нас лишь оговоренной частью и до определенного срока (СРП).

Цитата: Директор Пляжа:

А у нас какую стригут, не подскажешь

Счас уже ссылку не найду, но была статья где все расписывалось по Карачаганаку: за все время эксплуатации реализовано нефти оттуда на 60+ ярдов, поступления в бюджет - 26+ ярдов. Баксов, разумеется.