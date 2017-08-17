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§ NG.kz
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас часто спрашивают: а в Эмиратах есть налоги? А какие налоги в ОАЭ? Именно поэтому мы решили отдельно остановиться на данном вопросе и рассказать, нужно ли платить налоги в Дубае и других эмиратах, кто обычно платит налоги, и как построены механизмы сбора этих самых налогов.
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* Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3756
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олжас:
коренные арабы 80% больные по здоровью люди

-это сущая правда.... все они больные....у моего зятя есть дядя....92 года....болеет ....живет только в США, в штате, предписанном ему врачами.... на покой еще не собирается....треть жилого фонда столицы Манама - собственность его клана....16 лет не приезжал на родину....работают его управляющие.... никто его даже не смеет обворовать на 1 динар.... или заселить бесплатно своей тургайской родней.... все абсолютно прозрачно и честно....
- у нас через полгода, он лишился бы своих домов....и еще в тюрьму бы угодил....
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ТАНОМИ
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, хорошо живут. У местных жителей даже есть поговорка на эту тему: «Хотели как лучше, а вышло еще лучше чем хотели!». Пишут:" Сегодня каждый пятый гражданин Объединенных Арабских Эмиратов – миллионер. На свадьбу правительство дарит молодоженам 100 тысяч долларов, а при рождении каждого ребенка женщинам выплачивается 20 тысяч долларов, и вдобавок выделяется участок земли." Здесь примечательно то, что доходы от природных богатств не захапала только себе небольшая группка людей. По принципу "делиться надо"! Нам и не мечталось...

* Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3756
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Здесь примечательно то, что доходы от природных богатств не захапала только себе небольшая группка людей. По принципу "делиться надо"! Нам и не мечталось..

- у них был референдум.... стоял всего один вопрос.... что делать с деньгами....предложения граждан стали законом, даже для короля...а законы они чтят....
что не построят ....даже небоскребы... и все дает отдачу и прибыль....тут, я вспоминаю наши бордюры, лошадки....дороги.... коровники...элеваторы....заводы...
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Бывалый
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-а что нам мешает стричь такие же дикие налоги....

Наверно себестоимость добычи.
Цитата:
Директор Пляжа:
Как и у нас )

Нет.
Не как у нас.
У них добытчики полностью и безоговорочно распоряжаются добытым, а у нас лишь оговоренной частью и до определенного срока (СРП).
Цитата:
Директор Пляжа:
А у нас какую стригут, не подскажешь

Счас уже ссылку не найду, но была статья где все расписывалось по Карачаганаку: за все время эксплуатации реализовано нефти оттуда на 60+ ярдов, поступления в бюджет - 26+ ярдов. Баксов, разумеется.

Бывалый
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
и вдобавок выделяется участок земли.

В какой части пустыни? ))))

* 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
а у нас лишь оговоренной частью и до определенного срока (СРП).

ты сам то понял что написал? фуфло не толкай людям то..

Цитата:
Бывалый:
оттуда на 60+ ярдов, поступления в бюджет - 26+ ярдов. Баксов, разумеется.

в чей в чей карман говоришь??
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* Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про раздачу земли не слышал и не читал. В отношении между родственниками и даже с детьми не принято просить и даже одалживать какую либо сумму. Если со школы не смог обеспечить хорошим аттестатом. Трудно придется. Блата и протеже там нет.
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