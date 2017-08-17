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Ходатайство о пересмотре приговора Александру Брюханову, признанному жертвой пыток, рассмотрит костанайская облпрокуратура
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 17 августа, Костанайский областной суд вынес решение о передаче ходатайства о возбуждении уголовного дела и пересмотре приговора в отношении Александра Брюханова. На посмертной реабилитации сына, у которого полицейские выбили признание в краже, настаивает его мать Елена БРЮХАНОВА.
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Бывалый
Re: Ходатайство о пересмотре приговора Александру Брюханову,...




Отправлено: 17.08.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Приговор подлежит отмене ввиду их невиновности.
С какого перепуга ввиду невиновности-то?
Ввиду нарушения норм УПК при проведении следствия - куда ни шло...
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