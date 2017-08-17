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§ NG.kz
Дело об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой направлено в суд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе досудебного расследования было установлено, что к убийству причастны бывшая заведующая отделением Костанайской областной психбольницы Зауреш Изалдина, ее пациент Руслан Гафаров и его знакомые Китибаев и Кодатенко.
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ГАЛИНА
Re: Дело об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой...




Отправлено: 17.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зависть ,,она жестока !

ди
Re: Дело об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой...




Отправлено: 17.08.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..люди гибнут за металл...

Тутти-крутти
Re: Дело об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой...




Отправлено: 17.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели Изалдиной родственники - Акбаев и ее брат ,работающий в суде не покинут свои должности - позор таким людям,воспитавшим ЧУДОВИЩЕ!!!

В
Re: Дело об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой...




Отправлено: 17.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Неужели Изалдиной родственники - Акбаев и ее брат ,работающий в суде не покинут свои должности" Всех родственников всех преступников к ногтю, разве мы это не проходили,А. Л. Ж. И. Р. -то не стерт с лица земли, недавно перед этим мемориалом застрелился человек, попавший в руки наследников Вышинского.

прохор
Re: Дело об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой...




Отправлено: 17.08.17 - 16:53
Комментарий удален модератором.

123
Re: Дело об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой...




Отправлено: 17.08.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просьба к НГ информировать , о всех судебных процессах по этому делу!

пациент диабетчик
Re: Дело об убийстве председателя АСПЭК Рашиды Сандыбаевой...




Отправлено: 17.08.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тутти-крутти:
Неужели Изалдиной родственники - Акбаев и ее брат ,работающий в суде не покинут свои должности - позор таким людям,воспитавшим ЧУДОВИЩЕ!!!

я не верю, что они (родственники) не знали от куда у ней такие средства, простой врач, заведующий отделением, у меня есть знакомая зав отделением, так она перебивается от зарплаты до зарплаты, не уж то не могли ее остановить?
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