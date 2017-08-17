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§ NG.kz
Казахстанские туроператоры обратились к председателю...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские туроператоры обратились к председателю правления АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжану Есимову с просьбой продлить международную выставку до 1 ноября. Должно ли государство пойти навстречу пожеланиям бизнеса в данном случае?
Результаты опроса

serg
Re: Казахстанские туроператоры обратились к председателю...




Отправлено: 17.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я за , и бюджетников по второму кругу пустить !!!
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