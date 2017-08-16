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Куратор темы: drakon
* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
жилье и пропитание, на конспиративной квартире, обеспечивает ему наш 112-й.....

- а ты, должен прибыть в Костанай на своем драндулете, погостить у нас для маскировки....потом тайно захватить с собой полковника.... привести домой.... и помочь легализоваться... женить земляка на Барбаре и дать ему Барбарину фамилию...понарошку....)))))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11659
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
женить земляка на Барбаре

Женить то я его женю и в качестве свадебного

подарка - Продам ему эту машину...
:lol: :oops:
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 16.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Продам ему эту машину...
:lol: :oops:

с него деньги возьми, как за калым....а мне эту машину подари.... внуки обрадуются....у них есть такая машина.... поломалась... Ламборджини называется...
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Получил Шенген , через 10 дней , Прага , потом Нидерланды своим ходом
:lol: в гости не зови , всё по минутам . :lol: :lol: :lol:

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 16.08.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
днями продал авто своё , такого цвета , как правая на фото , теперь на серой езжу - цвета окружающей жизни
:lol: :lol: :lol:

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11659
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и вновь,год прошёл,опять "русские"

приехали,стригут изгородь,в этом году
ТБ - нарушают.Не трап - проложили,
на стремянке - стоит... :-o
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот и вновь,год прошёл,опять "русские"

-не понял юмора....почему у себя дома они не делают такую красоту....
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11659
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
почему у себя дома они не делают такую красоту.

Да наверное потому,что нет у вас живых заборов... :lol:
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да наверное потому,что нет у вас живых заборов...

-почему в Рашке нет живых заборов.....отвечай прямо, как на духу))))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11659
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
почему в Рашке нет живых заборов.

Они не из Рашки,рни из Караганды,
Джамбула. Вам лучше Доктор,знать-
почему у вас нет живых заборов... :lol:
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* Доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 16:36
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Страница 458 из 458«1...456457458
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