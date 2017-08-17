Цитата: пэтриот:

Не знаю что люди ,,жадничают,, насчёт органов , вроде биологию все проходили. ,,Пришло,, твоё время , помоги другим жить . Нет , будут ещё скандалить , по судам врачей затаскают. Непременно ,,целым,, надо ритуал погребения провести , а то что рядом кого-то спасете -пофиг. Зря деньги только на образование тратили

Тут я с тобой полностью соглашусь.

Цитата: Змея Подколодная:

просто не окажут должной медицинской помощи и все, скажут родственникам

Вы что везде заговор видите? И из медиков зверей делаете? Там же не один человек участвует.

Цитата: bgb:

если принять принудительное донорство в законном порядке

В смысле - принять? В кодексе О здоровье нации прописана презумпция согласия на изъятие органов.

Цитата: Георгий:

Теперь мы понимаем чтобы спасти жизнь ребенка из Казахстана приходится купить потом убить и вытащить сердце у индийского ребенка

Ты совсем больной? В Индии больше миллиарда жителей плюс низкий уровень жизни - всё это даёт высокую вероятность наличия донорских органов.