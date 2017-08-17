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§ NG.kz
Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанских детей, нуждающихся в пересадке сердца, отправляют в Индию. Уже шести малышам там провели трансплантацию, сообщил председатель правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя.
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пэтриот
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии




Отправлено: 17.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю что люди ,,жадничают,, насчёт органов , вроде биологию все проходили. ,,Пришло,, твоё время , помоги другим жить . Нет , будут ещё скандалить , по судам врачей затаскают. Непременно ,,целым,, надо ритуал погребения провести , а то что рядом кого-то спасете -пофиг. Зря деньги только на образование тратили

§ 74
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

о, дитя ент подтянулось..
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ди
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии




Отправлено: 17.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже за, если ты уже не жилец, какая разница, с почками тебя похоронят или без.

* Змея Подколодная
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
жадничают,, насчёт органов , вроде биологию все проходили. ,,Пришло,, твоё время , помоги другим

В наших реалиях сердечко или легкие оттяпают, когда и время твое еще не придет, просто не окажут должной медицинской помощи и все, скажут родственникам, мол, время пришло. На днях читала, что в скором времени ресурс у нас какой то нарисуется, где все несогласные, ну или согласные будут оставлять данные о донорстве. К гадалке не ходи, большая часть будут отказники.
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§ bgb
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3631
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если принять принудительное донорство в законном порядке, то поднимется вселенский хай - это противоречит мусульманским устоям.
донорство может быть применено только к молодым людям, потому как у стариков органы уже изношены-прокурены-пропиты.
но лично я не был бы против принятия такого закона. другое дело, что могут быть злоупотребления, с которыми бороться очень проблематично.
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Георгий
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии




Отправлено: 17.08.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь мы понимаем чтобы спасти жизнь ребенка из Казахстана приходится купить потом убить и вытащить сердце у индийского ребенка, таковы реалии 21 века. Скажите мне сколько стоила операция и примерно разделив на 2 можно узнать какова цена жизни ребенка в Индии....

§ Victor Yang
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9042
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Не знаю что люди ,,жадничают,, насчёт органов , вроде биологию все проходили. ,,Пришло,, твоё время , помоги другим жить . Нет , будут ещё скандалить , по судам врачей затаскают. Непременно ,,целым,, надо ритуал погребения провести , а то что рядом кого-то спасете -пофиг. Зря деньги только на образование тратили

Тут я с тобой полностью соглашусь.
Цитата:
Змея Подколодная:
просто не окажут должной медицинской помощи и все, скажут родственникам

Вы что везде заговор видите? И из медиков зверей делаете? Там же не один человек участвует.
Цитата:
bgb:
если принять принудительное донорство в законном порядке

В смысле - принять? В кодексе О здоровье нации прописана презумпция согласия на изъятие органов.
Цитата:
Георгий:
Теперь мы понимаем чтобы спасти жизнь ребенка из Казахстана приходится купить потом убить и вытащить сердце у индийского ребенка

Ты совсем больной? В Индии больше миллиарда жителей плюс низкий уровень жизни - всё это даёт высокую вероятность наличия донорских органов.
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* Змея Подколодная
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Там же не один человек участвует.

Вот тут соглашусь, возможно целая ОПГ.
Цитата:
В кодексе О здоровье нации прописана презумпция согласия на изъятие органов.

Действительно прописана, в большинстве своем, народ и не в курсе был, что прописана, на то и ставка была сделана, до первого скандала и разбирательства в суде. Только после этого все зашевелились и начали узнавать, где и как можно оформить отказ от донорства. Ну доработают обещанный ресурс, посмотрим, как доверяет народ нашей медицине.
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§ Victor Yang
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9042
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Ну доработают обещанный ресурс, посмотрим, как доверяет народ нашей медицине.

Этот ресурс будет как раз на руку преступному изъятию, потому как ещё до смерти пациента можно будет узнать - отказался он или нет. Но всё равно могут не вылечить. К тому же что стоит этот отказ, если действуют преступники? Да ничего - полный ноль. Кто проверять будет наличие органов? А на чёрном рынке они дороже стоят. Так что, если смотреть твоим взглядом - никакие реестры не спасут. А вот отсутствие отказа будет способствовать официальному оформлению изъятия или причины негодности органов к пересадке.
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* Змея Подколодная
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
будет как раз на руку преступному изъятию

Так все таки не отрицаете, что такое возможно?
Код:
 И из медиков зверей делаете?

А раз допускаете, что такое может быть, без медиков тут никуда, изъять, хранить нужно правильно, транспортировка, тест на совместимость и т.д., собственно, сама операция.
Код:
Кто проверять будет наличие органов?

Не столь давно в прессе писали за скандал об изъятии органов, кто то же проверил наличие оных.
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§ Victor Yang
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9042
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Так все таки не отрицаете, что такое возможно?

Отрицаю. Это моё доказательство "от противного", что в случае с ОПГ, никакие отказы не помогут.

Цитата:
Змея Подколодная:
без медиков тут никуда, изъять, хранить нужно правильно, транспортировка, тест на совместимость и т.д., собственно, сама операция.

Так и оборудование это не личное - всё под контролем - кто что делает, что изымает, куда отправляет. Для таких действий нужно либо быть руководителем заведения, который собрал в своё заведение много надежных профессионалов без совести и принципов. Чисто статистически такое невозможно.
Цитата:
Змея Подколодная:
Не столь давно в прессе писали за скандал об изъятии органов, кто то же проверил наличие оных.

В статье написано, что родственники "выяснили" факт изъятия.
Вот.
Цитата:
Мы это узнали совсем от других людей. В морге кто-то сказал, что у парня почек нет, и с этого всё началось.


[Исправлено: Victor Yang, 17.08.2017 - 16:24]
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