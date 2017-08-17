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§ NG.kz
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас часто спрашивают: а в Эмиратах есть налоги? А какие налоги в ОАЭ? Именно поэтому мы решили отдельно остановиться на данном вопросе и рассказать, нужно ли платить налоги в Дубае и других эмиратах, кто обычно платит налоги, и как построены механизмы сбора этих самых налогов.
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* Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Олжас:
коренные арабы 80% больные по здоровью люди

-это сущая правда.... все они больные....у моего зятя есть дядя....92 года....болеет ....живет только в США, в штате, предписанном ему врачами.... на покой еще не собирается....треть жилого фонда столицы Манама - собственность его клана....16 лет не приезжал на родину....работают его управляющие.... никто его даже не смеет обворовать на 1 динар.... или заселить бесплатно своей тургайской родней.... все абсолютно прозрачно и честно....
- у нас через полгода, он лишился бы своих домов....и еще в тюрьму бы угодил....
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