Доктор СИЗО Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность #30





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:55 Цитата: Олжас:

коренные арабы 80% больные по здоровью люди

-это сущая правда.... все они больные....у моего зятя есть дядя....92 года....болеет ....живет только в США, в штате, предписанном ему врачами.... на покой еще не собирается....треть жилого фонда столицы Манама - собственность его клана....16 лет не приезжал на родину....работают его управляющие.... никто его даже не смеет обворовать на 1 динар.... или заселить бесплатно своей тургайской родней.... все абсолютно прозрачно и честно....

- у нас через полгода, он лишился бы своих домов....и еще в тюрьму бы угодил....