Цитата: Медный:

Отправлено: 17.08.17 - 03:37

Чего это 112 не спит? Старческое

Ну, ты в 2000м в школу только пошел?

Тебе примерно 23, ладно нам старикам..

Тебе жизнь скушна и неинтересна, раз спрятался тут с нами?

Я в твои годы по девчонкам бегал, на лавочках до 4х утра сидели, гуляли и все такое..

У тебя вместо девчонок интернет провели..

Вот до чего жизнь вас довела..