До недавнего времени синтетические наркотики в Костанае продавали чуть ли не в открытую. Дилеры беззастенчиво рекламировали «скорость», спайсы, «реагенты» и прочую химическую «дурь» на стенах многоэтажек. Под прикрытием Всемирной паутины, трансформирующей реальных людей в ники, они чувствовали себя безнаказанными. Читать статью
- Хорошая статья познавательная.... прямо готовый учебник для наркоманов и наркодилеров.....((((( - а что государство не может издавать законы по синтетике.....так это полная чушь....находят же время законодатели классифицировать жалкие полоски на нашем бездорожье по степени пополняемости кошельков гаишников....
«Белый китаец» убивает челябинцев: за месяц 30 горожан умерли от нового наркотика
В Челябинске только за минувший месяц от передозировки нового высокотоксичного наркотика – карфентанила, который прозвали «белым китайцем», скончались уже 30 человек. Такие цифры были озвучены на экстренном заседании антинаркотической комиссии в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
– Мы крайне обеспокоены появлением нового высокотоксичного наркотика – карфентанила, или «белого китайца». Его употребление, как правило, заканчивается летальным исходом для потребителей. Именно поэтому сегодня проводится внеочередное заседание антинаркотической комиссии, – отметил глава города Евгений Тефтелев. – Наша главная задача – разработать комплекс мероприятий по профилактике и план действий в сложившейся ситуации. А она на сегодняшний момент достаточно острая.
По данным областного бюро судебно-медицинской экспертизы, с начала года в Челябинске умерло 109 наркопотребителей, 90 из них употребляли карфентанил. В основном умирают 30-летние люди, у которых уже есть семьи и дети.
Несмотря на то что сотрудники правоохранительных органов едва ли не ежедневно задерживают продавцов наркотиков, взять ситуацию под контроль пока не удается – количество умерших стабильно растет.
– Новые синтетические наркотики обладают мощнейшим эффектом в микродозах. Поэтому основные меры сейчас направлены на выявление поставщиков, – добавили в администрации.
Напомним, сегодня же была собрана пресс-конференция по проблеме наркотиков. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области Радик Гиздатов рассказал 74.ru, что карфентанил родом из Китая. Его нужно совсем немного: одной миллионной доли грамма хватает, чтобы повлиять на человека, а половина чайной ложки усыпляет намертво пятитонного слона. Сами наркоманы дозировку путают, а также сбытчики, пытаясь поднять качество того же героина, добавляют в него корфентанил.
Горожан просят сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия ГУ МВД России по Челябинской области 268-85-94.
Как ранее сообщал 74.ru, по итогам прошлого года в Челябинской области на треть (34%) выросло число отравлений наркотиками. Такие данные были озвучены на заседании антинаркотической комиссии в региональном правительстве. Сейчас статистика выглядит еще хуже.
Смертельные передозировки происходят регулярно, причём умирают зачастую сразу по двое, а то и больше человек. Так, в минувшую субботу в квартире дома в Копейске обнаружили тела мужчин 34 и 37 лет, которые, по предварительным данным СК, скончались от передозировки наркотиков. Дверь квартиры была заперта, её пришлось вскрывать при помощи спасателей.
В марте в подъезде многоквартирного дома на улице Горького в Челябинске нашли мёртвыми двух мужчин. На месте происшествия обнаружили предметы, свидетельствующие о том, что они употребляли наркотики.
Двумя месяцами ранее, в январе, в микрорайоне «Парковый» шестилетний мальчик нашел мертвыми маму и её приятеля. Рядом с ними также обнаружили шприцы, антисептик, наркотики.
Группе челябинцев, которые через интернет продавали китайский синтетический наркотик, огласили приговор. Челябинский облсуд в среду, 16 августа, приговорил четырёх сообщников к срокам от 11 до 16 лет в колонии строгого режима, сообщила 74.ru и.о. руководителя пресс-службы облсуда Кристина Высоцкая.
– В 2015 году ранее судимый Игорь Секретов и трое его несудимых друзей – студент медуниверситета Алексей Козулин и безработные Евгений Гарифулин и Ян Иннелуар – вступили в организованную группу, которая через интернет-магазин сбывала в Челябинской и Свердловской областях наркотики, в том числе спайс, – рассказала Кристина Высоцкая. – Свёртки с наркотическим средством они получали из тайников, затем фасовали их на разовые дозы в пакеты с изображением интернет-магазина и делали закладки на территории Челябинской области. После чего сообщали «операторам» интернет-магазина адреса нахождения товара. Каждую неделю они получали на электронные кошельки вознаграждение, размер которого зависел от объёма выполненных работ. Спустя какое-то время Евгений Гарифулин «пошёл на повышение» – ему поручили организовывать закладки в более крупных размерах. Наркотики для дальнейшего сбыта он получил по почте от организатора группы, члены которой доставили из Китая более 500 граммов «синтетики».
Группу челябинцев в 2015 году задержали оперативники УФСКН по Челябинской области. Во время следствия у них изъяли более 550 граммов синтетических наркотических веществ.
Челябинский облсуд признал 23-летних Игоря Секретова и Яна Иннелаурова, а также 22-летних Евгения Гарифулина и Алексея Козулина виновными в покушении на сбыт через интернет наркотиков в крупном размере, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 30, пункты а, г части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса). Секретова и Козулина также признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере (часть 3 статьи 30, пункт а части 4 статьи 228.1 УК), а Гарифулина – в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК) и в незаконном перемещении организованной группой через границу Таможенного союза наркотиков в особо крупном размере (пункты а, б части 4 статьи 229.1 УК).
Отметим, в суде студент-медик Алексей Козулин вину не признал, утверждая, что его оговорили. Остальные признали вину частично, активно способствовали раскрытию преступления и изобличали соучастников. При этом Евгений Гарифулин отрицал контрабанду наркотиков.
Суд назначил Секретову наказание в виде 11 лет и семи месяцев лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей, Козулину – 14 лет со штрафом 250 тысяч рублей, Гарифулину – 16 лет со штрафом 300 тысяч рублей, Иннелауру – 11 лет со штрафом 200 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд.
Напомним, 16 августа Калининский райсуд огласил приговор 28-летней Татьяне Яковлевой, которая вместе с 17-летней девушкой организовывала закладки в Челябинске. Её отправили в колонию общего режима на семь лет.
1. Вопрос о камере хороший. Я не юрист. Доказательства собранные незаконным путём суд не принемает во внимание. А так скрывать нечего. Если нет постановления на установку аппаратуры и фиксацию материалов, то извеняйте, можете пойти и просто выбросить любой материал. Собран он незаконно. 2. Чего это зашивилились кнб по поводу синтетики? Чего то давненько не видно было дел о героине и анаше. Есть подозрение что эти хайзенберги и прочие былипрост не в системе и составляли конкуренцию налаженной схеме. но это не точно
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