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§ NG.kz
В Костанае перекроют движение на перекрестке улиц Тауелсиздик - Набережная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29290
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Движение для всех видов транспорта на перекрестке улиц Тауелсиздик-Набережная перекроют с 18 по 22 августа - сообщает пресс-служба акимата Костаная.
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гость
Re: В Костанае перекроют движение на перекрестке улиц...




Отправлено: 17.08.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два года мост закрыт был, ничего делать не нужно было, а как мост запустили, новый НОРМАЛЬНЫЙ асфальт положили, так сразу ковырять его нужно

* Morpex
Re: В Костанае перекроют движение на перекрестке улиц...
Morpex


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 19.12.09
Отправлено: 17.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, аким же отчитался что ул.Набережная успешно реконструирована, какие ещё работы???
Профайл

2
Re: В Костанае перекроют движение на перекрестке улиц...




Отправлено: 17.08.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мост, по которому поедут автобусы это корейский? где эта улица кубеева?
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