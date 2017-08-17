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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой сколько троллей то повылазило..
Просят хлеба и зрелищ..
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Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты в Бузулуке живёшь ? Если бы жил в Кировском районе г. Куйбышева при Леониде Ильиче , не такое бы увидел , когда завод работал ( Ту 95 там выпускали ) , частое зрелище было . Имел отношение тогда к заводу .

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость :
шизофрения

Цитата:
897:
пернул

Цитата:
гость:
провокатора

Да уш..
Там мисс Скандалистка еще "жопу" вспомнила..
Я понимаю ты привык общаться так среди своего круга, матери, детей, немногочисленных знакомых..
Но пойми, я не стану тебе и Земляку уподобляться , вставать на коленки и гавкать как вы..
До вас думаю лет через ...дцать дойдет наверно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Отправлено: 17.08.17 - 03:37
Чего это 112 не спит? Старческое

Ну, ты в 2000м в школу только пошел?
Тебе примерно 23, ладно нам старикам..
Тебе жизнь скушна и неинтересна, раз спрятался тут с нами?
Я в твои годы по девчонкам бегал, на лавочках до 4х утра сидели, гуляли и все такое..
У тебя вместо девчонок интернет провели..
Вот до чего жизнь вас довела..
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11656
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.08.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я в твои годы по девчонкам бегал, на лавочках до 4х утра сидели, гуляли и все такое..

Да,Марик - я всё это помню.Сам убедился,когда на Чапаева 2 - ездил.
Бабушки меня до сих пор - помнят,хотя с 18 лет,я там практически
не жил.Так наездами бывал... :lol: :oops:
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