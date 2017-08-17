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§ NG.kz
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29290
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас часто спрашивают: а в Эмиратах есть налоги? А какие налоги в ОАЭ? Именно поэтому мы решили отдельно остановиться на данном вопросе и рассказать, нужно ли платить налоги в Дубае и других эмиратах, кто обычно платит налоги, и как построены механизмы сбора этих самых налогов.
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* 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Когда у них нефть кончится,

По данным BP на начало 2011 года, доказанные запасы нефти ОАЭ составляли 13 млрд тонн. По данному показателю страна занимала шестое место в мире после Саудовской Аравии, Венесуэлы, Ирана, Ирака и Кувейта. Нефтегазовые месторождения на территории страны распределены неравномерно. На долю эмирата Абу–Даби приходится 94,3% доказанных запасов, эмирата Дубай – 4,1%, эмирата Шарджа – 1,3%.
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§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3746
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
кстати, там вроде как львиную долю нефти и добывают именно иностранные компании, а арабы лишь стригут с них дикие налоги)

-а что нам мешает стричь такие же дикие налоги....элементарная необразованность в международном налоговом законодательстве.... или система двойного расчета....когда иностранцы вывозят нашу нефть задарма....а после реализации нефти скидывают в оффшоры оставшуюся сумму .....но эта сумма бюджетом не учитывается....к сожалению....
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* 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас Дубай — одно из главных туристических направлений мира. В прошлом году крохотный эмират, по последним данным, посетили 20 млн человек — столько же, сколько и Россию с нашим огромным количеством достопримечательностей. Например, туристов из КНР в Эмиратах уже 400 тыс., а у нас (притом что мы с Китаем граничим) — едва за полмиллиона. Дубай развил туризм с нуля, и теперь приезжие просто тонут в развлечениях. В центре города турагенты хватают за руку — предлагают фото на фоне небос­крёбов, покататься на верблюде, порыбачить в Персидском заливе и даже... по­ехать на горно­лыжный курорт. Да-да, в Дубае при кругло­годичной жаре работает крытый комплекс со снежными горами, морозом и искусственным льдом.

Дубай полностью обеспечивает себя своими овощами и на треть — мясом. Каким образом? Сразу было налажено опреснение океана, созданы искусственные пастбища для овец, «огороды» и «фруктовые сады» на бывшей морской воде. Смешно сказать, теперь Эмираты экспортируют собст­венную клубнику и вообще являются одними из лидеров по продаже экологически чистых ягод и фруктов в ЕС.

А еще граждане этой страны в массе своей не работают, а если работают то лишь на руководящих постах. Основная рабочая сила это мигранты: индусы, филипинцы и прочие. Все граждане получают долю от нефтяных доходов, а ездят новых машинах с моторами от 3 литров. На старье перемещаются лишь мигранты.
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Бывалый
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вы неисправимы, Бывалый, снова шалите))))

Это не я шалю.
Это модераторы считают что я не должен отвечать вам в вашем же духе.
Так что претензии к ним направляете (если этот коммент пропустят)

соглашусь с Бывалым
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Основная рабочая сила это мигранты: индусы, филипинцы и прочие. Все граждане получают долю от нефтяных доходов,

так если по Вашим же словам только 30 % населения ОАЭ получают плюшки (а разнорабочие мигранты, обслуга в пролете и без ПРАВ, соц. пакета и т.д.), не является ли это аналогом перераспределения власти, кормушки, богатства по заслугам как во всех других странах, только сугубо с этно-национальной стороны, то есть еще жестче и ограниченнее?

§ bgb
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3631
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо отдать должное:
страна поднялась на высоту буквально за два-три десятилетия экономика поднялась и развилась до невиданных показателей.
экономика страны не ориентирована только на добычу ископаемых.
граждане страны вообще самые уважаемые люди.
по уровню криминала - вообще самая безопасная страна.
по-моему, это повод для зависти!
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§ Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3746
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
соглашусь с Бывалым:
не является ли это аналогом перераспределения власти, кормушки, богатства по заслугам как во всех других странах, только сугубо с этно-национальной стороны, то есть еще жестче и ограниченнее?

-да есть, такое дело....но мы говорим о гражданах страны.... а мы тоже граждане... но без каких либо дивидендов....
-тут пишут, что арабы не работают... неправда.... мой зять отработал до пенсии - 55 лет.... выпускник Кембриджа...сейчас его пенсия равна половине последнего оклада.... если его оставили поработать бы годков на 7-8.... то пенсия была бы равна его окладу....
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12
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 14:14
Комментарий удален модератором.

Гость
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 14:51
Комментарий проходит проверку.
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