74 Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4241

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Сейчас Дубай — одно из главных туристических направлений мира. В прошлом году крохотный эмират, по последним данным, посетили 20 млн человек — столько же, сколько и Россию с нашим огромным количеством достопримечательностей. Например, туристов из КНР в Эмиратах уже 400 тыс., а у нас (притом что мы с Китаем граничим) — едва за полмиллиона. Дубай развил туризм с нуля, и теперь приезжие просто тонут в развлечениях. В центре города турагенты хватают за руку — предлагают фото на фоне небос­крёбов, покататься на верблюде, порыбачить в Персидском заливе и даже... по­ехать на горно­лыжный курорт. Да-да, в Дубае при кругло­годичной жаре работает крытый комплекс со снежными горами, морозом и искусственным льдом.



Дубай полностью обеспечивает себя своими овощами и на треть — мясом. Каким образом? Сразу было налажено опреснение океана, созданы искусственные пастбища для овец, «огороды» и «фруктовые сады» на бывшей морской воде. Смешно сказать, теперь Эмираты экспортируют собст­венную клубнику и вообще являются одними из лидеров по продаже экологически чистых ягод и фруктов в ЕС.



А еще граждане этой страны в массе своей не работают, а если работают то лишь на руководящих постах. Основная рабочая сила это мигранты: индусы, филипинцы и прочие. Все граждане получают долю от нефтяных доходов, а ездят новых машинах с моторами от 3 литров. На старье перемещаются лишь мигранты.