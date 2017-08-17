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§ NG.kz
Квадратура приствольного круга
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29290
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 июля пользователь сайта ng.kz под ником Adler в рубрике «Народные новости» разместил фотографию дерева, замурованного брусчаткой так, что приствольного круга совсем не осталось. Пользователь не указал, где находится этот несчастный тополь, но благодаря тому, что на фото был виден фасад магазина «Автопилот», в редакции «НГ» опознали локацию - недалеко от перекрестка пр. Абая и ул. Хакимжановой - и отправили запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная.
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nemes
Re: Квадратура приствольного круга




Отправлено: 17.08.17 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Квадратура приствольного круга
Это не квадратура круга при стволе,-это кубатура вакуума мозга! Во-первых,тополь старый и приствольный полив ему не нужен;у него корни уже пьют воду с горизонта Тобола. ЭТИМ тополя и хороши! А для аэрации,т.е. насыщения кислородом,квадратик 50х50,что мёртвому припарка. Да и само нахождение дерева на тротуаре,вызывает откровенное сомнение наличия присутствия мозговой субстанции. Тополь спилить! Дырку-заложить!

Николай
Re: Квадратура приствольного круга




Отправлено: 17.08.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой д..б посадил это дерево на тротуаре? у нас все вот так один д...б посадил его другой д...б нет чтоб убрать его замуровал брусчаткой, а как завтра по ней проехать или пройти не подумали.

* 74
Re: Квадратура приствольного круга
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4241
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:
то кубатура вакуума мозга!

хорошие мозги утекли, притекли что есть
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1
Re: Квадратура приствольного круга




Отправлено: 17.08.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
хорошие мозги утекли, притекли что есть


ты про Ахметова чтоли? Бородин утек, Ахметов притек, или приполз еле живой, теперь бая ковыряет

nemes
Re: Квадратура приствольного круга




Отправлено: 17.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
какой д..б посадил это дерево на тротуаре?

Справка для читающих,но не думающих д....бов;древо старое,сидит там (как минимум) 30лет. Попало в зону тротуара при расширении проезжей части! По той же причине, "посажен" за деревом и столб. :lol:

nemes
Re: Квадратура приствольного круга




Отправлено: 17.08.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
хорошие мозги утекли, притекли что есть

Заметно! По кучам земли,что выше тротуара. По остаткам земельных "работ",на самом тротуаре. По натёкшей и засохшей грязи на проезжей части вдоль тротуара. Завтра всё ЭТО будут мести,насыщая лёгкие "жителей багдада" экологически чистой пылью! :lol:

nemes
Re: Квадратура приствольного круга




Отправлено: 17.08.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
какой д..б посадил это дерево на тротуаре?

Ответ ищите в недрах Горархитектуры. Есть там пара "архитекторов" от чабановодства. :lol: :lol: :lol:

1
Re: Квадратура приствольного круга




Отправлено: 17.08.17 - 13:39
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Квадратура приствольного круга
112


(Пользователи)
Сообщений: 5802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно дерево срубить было..
Ну сделает дорожник большой круг и что?
Та же дэвушка с ребенком начнет возмущаться..
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