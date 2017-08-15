Цитата: Валентин:

а расти начала только в нулевые уже.

И кто же начал рожать-то в нулевые?

Уж не роженицы ли 80-х годов рождения? )))))))))))))

Цитата: Валентин:

Материнский капитал это отличный стимул для молодых семей завести ребёнка.

Плюс возможность зачесть его в ипотеке вообще для очень многих стала нехилым подспорьем.

Рождаемость бы выросла и без него, конечно, но очень сильно не так.



А я думал что люди рожают для себя.

А оказывается - ради денег. ))))))

У меня к тебе вопрос: у тебя дети есть? Или тебя пока цена не устраивает? ))))))))))