NG.kz Квадратура приствольного круга



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29288

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:20 18 июля пользователь сайта ng.kz под ником Adler в рубрике «Народные новости» разместил фотографию дерева, замурованного брусчаткой так, что приствольного круга совсем не осталось. Пользователь не указал, где находится этот несчастный тополь, но благодаря тому, что на фото был виден фасад магазина «Автопилот», в редакции «НГ» опознали локацию - недалеко от перекрестка пр. Абая и ул. Хакимжановой - и отправили запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная.

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