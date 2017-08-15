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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 21.03.17
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|Отправлено: 17.08.17 - 02:26
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|О чём вообще спор? Трудящиеся из одного кап. государства уезжают в другое?
О чём вы люди? Какие тут: пригодился там, не пригодился тут?!
Меня постоянно интересует вопрос о роли государства в жизни общества. Лично для меня понятна буржуазная действительность:
Во главе государства и руководящие должности занимают люди, которые захватили промышленный и экономический сектор, произошло сращение государственных служащих высокого республиканского и областных рангов с "бизнесом". термин лоббирование прочно входит в наш обиход. А что такое лоббирование - это когда бизнес продвигает нужные ему законы (тарифы, поправки, подзаконные акты) и на гос. уровне их принимают - причём не просто бизнесу становится легко, но и само государство как заказчик услуг и товаров ведя гос. закупки раздаёт за никогда не пригодившиеся (навязанные, разбазаренные, разворованные) услуги и товары - средства от наших недр и налоги.
Откуда капиталы, на которые сейчас живут наши уважаемые люди? владельцы заводов, пароходов и прочего. Эти средства появились у них в период приватизации, когда-то что было всеобщим (некоторые конечно же скажут общее - значит ни чьё, а ещё ранее говорили государственное - значит ни чьё, т.е. моё) приобрело конкретных владельцев. Каким образом они это сделали? За сущие копейки, по цене лома, за ваучеры, акции, за народные деньги.
К вопросу о пересмотре итогов той самой первой приватизации. Можно ещё разобраться в этом вопросе, но мне не понятно как можно будет отследить капиталы, которые были получены после начального "накопления"- захапывания. И как эти капиталы помогли создать другие капиталы у родственников и подставных фирм-лиц. Думаю найдутся люди, которые смогут разобраться в этой кухне и вывести на свет божий разворованное за 25 лет независимости.
Спасибо, Валентину, за освещение публикаций казахстанской прессы
Соглашусь с МАРАТом АСИПОВым
Цитата:
Не скоро люди поймут, что пока они спасали язык, другие его носители переправляли в оффшоры национальное достояние.
"Спасали язык", "рассуждали о демографии", "удивлялись ЭКСПО", "смотрели как делят заново зерновую индустрию" и т.д.
Есть ли национализм в нашем обществе конечно же есть, искоренить его наша задача. Для тех кто не в теме:
От национализма до фашизма не так и далеко, всего пару спичек и немного бензина.
Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.
Давайте будем за национальное, а не за общечеловеческие ценности, так ведь сподручнее растаскивать нашу Родину (с горечью и сарказмом)
А вы тут рассуждаете: вот уехали, вот приехали... самый низший уровень.
Вернусь к началу своего комента: так для чего создано и существует наше государство, если оно как таковое не занимается поднятыми мной вопросами или попустительствует, или продвигает эти идеи?
Напомню опять же, что: государство
«Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчинённые классы». «Государство — аппарат насилия в руках господствующего класса».
Наша задача сложить целостную картину происходящего
[Исправлено: Медный, 17.08.2017 - 02:31]
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