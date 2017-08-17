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§ NG.kz
Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас часто спрашивают: а в Эмиратах есть налоги? А какие налоги в ОАЭ? Именно поэтому мы решили отдельно остановиться на данном вопросе и рассказать, нужно ли платить налоги в Дубае и других эмиратах, кто обычно платит налоги, и как построены механизмы сбора этих самых налогов.
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Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о чем речь? барахло бедуинское, развились за счет США и оппозиции к РОССИИ, чего кавказские войны стоят или стоили Русскому народу, только оружием СССР интересуются да тойоты штампуют, короче это чужой враждебный мир

* Змея Подколодная
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бавылый, пора на сцену) :lol:
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* Змея Подколодная
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
назвать последний налогом – язык не поворачивается.

Действительно, у нас весь бизнес обложили поборами, там сам черт ногу сломит в этих налогах))) Налоговый Кодекс понять - это надо быть семи пядей во лбу, везде сноски, ссылки на другие статьи. Читаешь одну статью, там прицепом еще половину НК прочесть надо.
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Бывалый
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иностранные компании, занятые в добыче нефти и газа, а также в производстве углеводородного сырья, облагаются налогом в размере порядка 55% от операционной выручки. Данная цифра приблизительна, так как размер налога определяется в соглашениях между компаниями и правительством эмиратов в индивидуальном порядке. Размер налога конфиденциален и может составлять от 55% до 85%.
Когда у них нефть кончится, такой порядок определения ставок налогов ждет всех остальных, а не только иностранные компании, ныне добывающие там нефть (кстати, там вроде как львиную долю нефти и добывают именно иностранные компании, а арабы лишь стригут с них дикие налоги)

* Доктор СИЗО
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3742
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.08.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Моя родня живет в Королевстве Бахрейн..... это тоже самое что ОАЭ..... там не только нет налогов.... но есть каждодневные дивиденды....
- если из порта выходит груженный танкер....все бахрейнцы проверяют свои карточки....сколько денег перепало на этот раз....
король забирает себе половину....в гос бюджет....вторая половина достается народу.....
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* 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю:
Население ОАЭ — 8,5 млн человек, подавляющее большинство из которых (до 70 %) — рабочие из Южной и Юго-Восточной Азии. Коренное население в основном представлено мусульманами-суннитами.
Имеются крупные запасы нефти, экспорт которой составлял значительную часть ВВП (73 % в 1980, 41 % в 1995) и благодаря диверсификации экономики доля нефтегазовой отрасли в ВВП к 2009—2013 годам остается ниже 40 %.
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* 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Бавылый, пора на сцену)

не торопите его... ему методичку срочно меняют....
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* Змея Подколодная
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ему методичку срочно меняют....

Долго что то, я уже переживать начинаю, может решили копнуть чуть глубже Википедии, подождем-с.
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* 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Долго что то, я уже переживать начинаю, может решили копнуть чуть глубже Википедии, подождем-с.

видно ждут когда агашка свяжется с внуком той самой апашки, которая сидела за одной партой с Самим .... в общем ждем!
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§ Валентин
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6543
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Загоняете патриота, сатрапы!
Мягче надо, нежнее, чувственнее я бы даже сказал.
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Бывалый
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность




Отправлено: 17.08.17 - 12:44
Комментарий удален модератором.

* 74
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Загоняете патриота, сатрапы!
Мягче надо, нежнее, чувственнее я бы даже сказал.

так он денежки получает за свои писульки... пусть отрабатывает... :-) :-) :-)
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* Змея Подколодная
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Комментарий удален модератором.

Ну вот опять) Вы неисправимы, Бывалый, снова шалите))))
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* Змея Подколодная
Re: Отсутствие налогов в ОАЭ: миф или реальность
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда у них нефть кончится

А когда она у нас кончится, какой процент будет составлять КПН? )) Ну и все остальные (коих очень много) поборы?)))
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