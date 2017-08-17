Цитата: Иностранные компании, занятые в добыче нефти и газа, а также в производстве углеводородного сырья, облагаются налогом в размере порядка 55% от операционной выручки. Данная цифра приблизительна, так как размер налога определяется в соглашениях между компаниями и правительством эмиратов в индивидуальном порядке. Размер налога конфиденциален и может составлять от 55% до 85%. Когда у них нефть кончится, такой порядок определения ставок налогов ждет всех остальных, а не только иностранные компании, ныне добывающие там нефть (кстати, там вроде как львиную долю нефти и добывают именно иностранные компании, а арабы лишь стригут с них дикие налоги)