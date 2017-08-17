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§ NG.kz
Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До недавнего времени синтетические наркотики в Костанае продавали чуть ли не в открытую. Дилеры беззастенчиво рекламировали «скорость», спайсы, «реагенты» и прочую химическую «дурь» на стенах многоэтажек. Под прикрытием Всемирной паутины, трансформирующей реальных людей в ники, они чувствовали себя безнаказанными.
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Доктор СИЗО
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...




Отправлено: 17.08.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Хорошая статья познавательная.... прямо готовый учебник для наркоманов и наркодилеров.....(((((
- а что государство не может издавать законы по синтетике.....так это полная чушь....находят же время законодатели классифицировать жалкие полоски на нашем бездорожье по степени пополняемости кошельков гаишников....

* 74
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Белый китаец» убивает челябинцев: за месяц 30 горожан умерли от нового наркотика

В Челябинске только за минувший месяц от передозировки нового высокотоксичного наркотика – карфентанила, который прозвали «белым китайцем», скончались уже 30 человек. Такие цифры были озвучены на экстренном заседании антинаркотической комиссии в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Мы крайне обеспокоены появлением нового высокотоксичного наркотика – карфентанила, или «белого китайца». Его употребление, как правило, заканчивается летальным исходом для потребителей. Именно поэтому сегодня проводится внеочередное заседание антинаркотической комиссии, – отметил глава города Евгений Тефтелев. – Наша главная задача – разработать комплекс мероприятий по профилактике и план действий в сложившейся ситуации. А она на сегодняшний момент достаточно острая.

По данным областного бюро судебно-медицинской экспертизы, с начала года в Челябинске умерло 109 наркопотребителей, 90 из них употребляли карфентанил. В основном умирают 30-летние люди, у которых уже есть семьи и дети.

Несмотря на то что сотрудники правоохранительных органов едва ли не ежедневно задерживают продавцов наркотиков, взять ситуацию под контроль пока не удается – количество умерших стабильно растет.

– Новые синтетические наркотики обладают мощнейшим эффектом в микродозах. Поэтому основные меры сейчас направлены на выявление поставщиков, – добавили в администрации.

Напомним, сегодня же была собрана пресс-конференция по проблеме наркотиков. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области Радик Гиздатов рассказал 74.ru, что карфентанил родом из Китая. Его нужно совсем немного: одной миллионной доли грамма хватает, чтобы повлиять на человека, а половина чайной ложки усыпляет намертво пятитонного слона. Сами наркоманы дозировку путают, а также сбытчики, пытаясь поднять качество того же героина, добавляют в него корфентанил.

Горожан просят сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия ГУ МВД России по Челябинской области 268-85-94.

Как ранее сообщал 74.ru, по итогам прошлого года в Челябинской области на треть (34%) выросло число отравлений наркотиками. Такие данные были озвучены на заседании антинаркотической комиссии в региональном правительстве. Сейчас статистика выглядит еще хуже.

Смертельные передозировки происходят регулярно, причём умирают зачастую сразу по двое, а то и больше человек. Так, в минувшую субботу в квартире дома в Копейске обнаружили тела мужчин 34 и 37 лет, которые, по предварительным данным СК, скончались от передозировки наркотиков. Дверь квартиры была заперта, её пришлось вскрывать при помощи спасателей.

В марте в подъезде многоквартирного дома на улице Горького в Челябинске нашли мёртвыми двух мужчин. На месте происшествия обнаружили предметы, свидетельствующие о том, что они употребляли наркотики.

Двумя месяцами ранее, в январе, в микрорайоне «Парковый» шестилетний мальчик нашел мертвыми маму и её приятеля. Рядом с ними также обнаружили шприцы, антисептик, наркотики.


Оригинал материала: http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/314217874087936.html
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* Змея Подколодная
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За сбыт наркоты нужно зеленую точку на лбу рисовать, проблема решилась бы сама собой, но это чьи то бабки крутятся...
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§ Валентин
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6543
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хайзенберг, Густаво, Пинкман - парни, вижу, образованные, сериал смотрели.
Но или недосмотрели до конца, или решили что умнее.
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ТАНОМИ
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...




Отправлено: 17.08.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На вопрос подсудимых, каким образом в микроволновке, расположенной в съемной квартире, оказалась видеокамера, сотрудник ДКНБ..." Класс за работу, ДКНБ!!!

§ лимон
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.08.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
или решили что умнее.

особенно аккаунты с фото доставили)))
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§ Victor Yang
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9039
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.08.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На вопрос подсудимых, каким образом в микроволновке, расположенной в съемной квартире, оказалась видеокамера, сотрудник ДКНБ отвечать отказался, сославшись на секретную информацию.

Кто-то из своих или КНБ сами забрались в квартиру?
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ТАНОМИ
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...




Отправлено: 17.08.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
но это чьи то бабки крутятся...

И плевать им на безопасность, здоровье, мозги нации...Страшнее "сепаров" и открытых врагов!
Зелёнку сюда!

* 74
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тношение четверых лиц, сидящих на скамье подсудимых, к сверткам с наркотиками налицо, а вот их отношение к аккаунтам доказать было трудно

почему? наоборот отследить проблем не должно было составить
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§ Валентин
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6543
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отследить и доказать это же разное.
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* 74
Re: Из пункта А шел сверток со «скоростью»...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Отследить и доказать это же разное.

камеру же воткнули в микроволновку..
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