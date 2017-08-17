пэтриот Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии #1







Отправлено: - 12:34 Не знаю что люди ,,жадничают,, насчёт органов , вроде биологию все проходили. ,,Пришло,, твоё время , помоги другим жить . Нет , будут ещё скандалить , по судам врачей затаскают. Непременно ,,целым,, надо ритуал погребения провести , а то что рядом кого-то спасете -пофиг. Зря деньги только на образование тратили