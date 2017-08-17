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§ NG.kz
Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанских детей, нуждающихся в пересадке сердца, отправляют в Индию. Уже шести малышам там провели трансплантацию, сообщил председатель правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя.
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пэтриот
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии




Отправлено: 17.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю что люди ,,жадничают,, насчёт органов , вроде биологию все проходили. ,,Пришло,, твоё время , помоги другим жить . Нет , будут ещё скандалить , по судам врачей затаскают. Непременно ,,целым,, надо ритуал погребения провести , а то что рядом кого-то спасете -пофиг. Зря деньги только на образование тратили

* 74
Re: Шести казахстанским детям пересадили сердце в Индии
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

о, дитя ент подтянулось..
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