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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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Вайпер .
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Первый семестр , по итогам вступительных , может быть стипендия , потом вряд ли . Дело в том , что преподавательский состав заточен на зарабатывание денег ; методички , консультации , семинары . Не посещаешь - покупаешь методички , а всё платное , в лучшем случае 3 , или " хвост ". У самого в ведущем университете учился ребёнок , только на 6 курсе сковырнул одну , за платные семинары , с увольнением , и то сам староста был плюс " Союз молодёжи " , плюс другие старосты подписали , а так стена непробиваемая .
:-x

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ведь рождаемость поднялась бы и без них.

Вот именно.
Поднялась бы и без них.
Но они тогда бы не смогли это поставить себе в заслугу.
А насчет траты - так ее нет.
Они навашели на госбюджет мегатонну обязательств, рассчитываться по которым массово начнут требовать граждане лишь через 8 лет как минимум.
Как ты думаешь, что им скажут в ответ?
Я думаю что ответом им будет традиционное "денег нет но вы там держитесь". ))))
Глядя на твою логику я очень серьезно переживаю за нашу систему образования - в ней работают люди с очень ограниченной способностью мыслить.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
С годом обучения здесь?

Хоть здесь, хоть в России - цены сопоставимы.
Шо у нас полляма в год, шо в России сто штук, плюс минус.
Цитата:
JereK:
Это выкинутые на ветер деньги

Вопрос был не в выкинутости.
Постулировалось что обучаться в РФ дешевле чем в Казахстане.
А ты начинаешь натягивать сову на глобус, за неимением аргументов по сути.
Перестань.

§ Медный
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.08.17 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чём вообще спор? Трудящиеся из одного кап. государства уезжают в другое?
О чём вы люди? Какие тут: пригодился там, не пригодился тут?!
Меня постоянно интересует вопрос о роли государства в жизни общества. Лично для меня понятна буржуазная действительность:
Во главе государства и руководящие должности занимают люди, которые захватили промышленный и экономический сектор, произошло сращение государственных служащих высокого республиканского и областных рангов с "бизнесом". термин лоббирование прочно входит в наш обиход. А что такое лоббирование - это когда бизнес продвигает нужные ему законы (тарифы, поправки, подзаконные акты) и на гос. уровне их принимают - причём не просто бизнесу становится легко, но и само государство как заказчик услуг и товаров ведя гос. закупки раздаёт за никогда не пригодившиеся (навязанные, разбазаренные, разворованные) услуги и товары - средства от наших недр и налоги.
Откуда капиталы, на которые сейчас живут наши уважаемые люди? владельцы заводов, пароходов и прочего. Эти средства появились у них в период приватизации, когда-то что было всеобщим (некоторые конечно же скажут общее - значит ни чьё, а ещё ранее говорили государственное - значит ни чьё, т.е. моё) приобрело конкретных владельцев. Каким образом они это сделали? За сущие копейки, по цене лома, за ваучеры, акции, за народные деньги.
К вопросу о пересмотре итогов той самой первой приватизации. Можно ещё разобраться в этом вопросе, но мне не понятно как можно будет отследить капиталы, которые были получены после начального "накопления"- захапывания. И как эти капиталы помогли создать другие капиталы у родственников и подставных фирм-лиц. Думаю найдутся люди, которые смогут разобраться в этой кухне и вывести на свет божий разворованное за 25 лет независимости.

Спасибо, Валентину, за освещение публикаций казахстанской прессы
Соглашусь с МАРАТом АСИПОВым
Цитата:
Не скоро люди поймут, что пока они спасали язык, другие его носители переправляли в оффшоры национальное достояние.

"Спасали язык", "рассуждали о демографии", "удивлялись ЭКСПО", "смотрели как делят заново зерновую индустрию" и т.д.
Есть ли национализм в нашем обществе конечно же есть, искоренить его наша задача. Для тех кто не в теме:
От национализма до фашизма не так и далеко, всего пару спичек и немного бензина.
Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.
Давайте будем за национальное, а не за общечеловеческие ценности, так ведь сподручнее растаскивать нашу Родину (с горечью и сарказмом)
А вы тут рассуждаете: вот уехали, вот приехали... самый низший уровень.:-(
Вернусь к началу своего комента: так для чего создано и существует наше государство, если оно как таковое не занимается поднятыми мной вопросами или попустительствует, или продвигает эти идеи?
Напомню опять же, что: государство
«Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчинённые классы». «Государство — аппарат насилия в руках господствующего класса».

Наша задача сложить целостную картину происходящего

[Исправлено: Медный, 17.08.2017 - 02:31]
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Директор Пляжа
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 17.08.17 - 08:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хитро заворачивает Бывалый !
Все же те, кто подкидывают ему методички понимают, что отток населения, тем более особо активного, образованного и успешного, есть НЕХОРОШО. Все эти внутренние миграции, не решат проблемы. Так как ясно сказано, что переселяют рабочие руки, но не "мозги".
А "мозги" утекают и не только русские, но и других национальностей, включая казахов. Сейчас волна эмиграции, уже другая, не та что была в конце 90-х..00-х.
А то что бывалый - простынкин заграницу хает и в частности Россию, так ту все просто. Этим он как бы намекает, что не чего уезжать, оставайтесь, у нас все хорошо, а будет еще лучше.

Директор Пляжа
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 17.08.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Рождаемость поднимается только там, где люди чувствуют уверенность в настоящем и будущем. Ты же пытаешься это представить по другому. До чего примитивно чушь эту лепишь. Ты для кого все это пишешь? Для особо недалеких пэтриотов? Своими постами ты доказываешь, как выгодно оболванивание населения. Именно для таких твои выбросы тут и рассчитаны. Просчитываешься на раз - два. Плохо твоя контора работает, не тот выбрали форум. Тебе уровень ВК подойдет.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 17.08.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Этим он как бы намекает, что не чего уезжать, оставайтесь

Мне как бы абсолютно по... уедет еще пара нытиков или останется тут.
Ныть они все равно прибегут сюда на форум.
То, что уезжают недовольные и негативно настроенные - это хорошо на самом деле.
Скатертью дорога, как говорится.
Меньше народу - больше кислороду.
Вот лично мне с профессиональной точки зрения отъезд коллег выгоден: меньше конкуренция -> больше фронт работы на рыло и выше кадровый голод -> рост моей востребованности и зарплаты. Короче традиционно: меньше народу - больше кислороду.
Цитата:
Директор Пляжа:
Рождаемость поднимается только там, где люди чувствуют уверенность в настоящем и будущем.

Рождаемость сильно-сильно зависит от количества рожениц.
Уроженцев 80-х годов - в полтора-два раза больше чем уроженцев 70-х годов.
Уроженцев 90-х годов - в два-два с половиной раза меньше чем уроженцев 80-х годов.
Пик рожаемости приходится на возраст роженицы в 24 года.
В 34 года рожают в 2 раза реже, в 44 года - еще в десять раз реже.
Это просто факты, данность.
И никуда ты от них не денешься.
Ты можешь кричать до усрачки что это не так - реальности на твои вопли абсолютно пофиг.

Директор Пляжа
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 17.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ы можешь кричать до усрачки что это не так - реальности на твои вопли абсолютно пофиг.

Во всем твоем ответе, это мне более всего понравилось. :-)
В отличии от тебя, я спокоен. И это тоже факт.
То что она зависит от количества рожениц, это и без тебя ясный факт.
Но и социальная политика государства значительно вносит свои коррективы.
Исходя из нее, семья решает сколько иметь детей. Одного, двух, трех или целую ораву.
По поводу.
Цитата:
Бывалый:
Скатертью дорога и больше кислороду

Резонно, но в твоем плане ответ местечковый.
Аполитично рассуждаешь, честное слово, не понимаешь политической ситуации (с)
Хотя, в тоже время глаголишь в теме обратное.
Ему про Фому (активного, образованного и успешного), а он в конкретном ответе включил Емелю ( нытики )

* Змея Подколодная
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Постулировалось что обучаться в РФ дешевле чем в Казахстане.

Образование в России -бесплатное, ибо львиная доля наших детей получают гранты (бездари же, совсем не умные, ага!). А если на коммерческой основе- все равно дешевле, однозначно! Этот год я просмотрела кучу сайтов ВУЗовских, на предмет сопоставимости стоимости обучения. Но тут еще вопрос- качество образования))))) С теми деформациями, кои сейчас происходят у нас в системе образования, еще один плюсик в пользу соседей))) Вот такие вот пирожки, Бывалый)))
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Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 17.08.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Образование в России -бесплатное, ибо львиная доля наших детей получают гранты

Поржал.
Россия - щедрая душа, ога.
Цитата:
Змея Подколодная:
Этот год я просмотрела кучу сайтов ВУЗовских, на предмет сопоставимости стоимости обучения.

Зачем?
Ведь образование в России -бесплатное и львиная доля наших детей получают гранты. ))))))))

§ Валентин
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6543
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот именно.
Поднялась бы и без них.
Но они тогда бы не смогли это поставить себе в заслугу.
А насчет траты - так ее нет.
Они навашели на госбюджет мегатонну обязательств, рассчитываться по которым массово начнут требовать граждане лишь через 8 лет как минимум.


Не придуривайся.
Рождаемость в 90-х бодро так падала несмотря на отсутствие всяких демографических ям, а расти начала только в нулевые уже.

Материнский капитал это отличный стимул для молодых семей завести ребёнка.
Плюс возможность зачесть его в ипотеке вообще для очень многих стала нехилым подспорьем.
Рождаемость бы выросла и без него, конечно, но очень сильно не так.

Обратите внимание: для любой практически ипотеки, а не как с нашей программой "нурлы жол" или как там её, где только для новостроек и с ограничением суммы и срока.

В первом случае, помогают молодым семьям решить вопрос с жильём.
А во втором случае, опосредованно субсидируют застройщиков.
Профайл

§ Валентин
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6543
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.08.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Меньше народу - больше кислороду.
Вот лично мне с профессиональной точки зрения отъезд коллег выгоден:


[восхищённо]

И эти люди (!) говорят что уезжающие просто ищут место потеплее и поуютнее, а я не такой.

А ведь ты себя позиционируешь как патриота и националиста, то есть заинтересован (теоретически) в благополучии государства и общества, его развитии, как можно более высоком качестве и количестве специалистов, их конкуренции и опять же профессиональном росте.

А что на деле?
"Пусть валят, я один останусь, мне же лучше, ко мне все прибегут"

Эгоизм в химически чистом виде, скучно и уныло.

Это, извините, уровень сельского айтишника, который 20 лет переставляет винду с одного и того же ZverCD :)
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