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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:14 Если вы хотите увидеть зеленое солнце и мир, в котором оно смотрится абсолютно естественно, отправляйтесь в Новую Зеландию. Именно в этой стране воплотились самые смелые мечты (включая вымышленную деревню хоббитов) знаменитого Джона Толкина. По крайней мере, так утверждает предприниматель из Уральска Ержан АБДРАХМАНОВ, который побывал на новозеландском Северном острове дважды - в 2011-м и в 2014 году.

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