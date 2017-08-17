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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка
NG.kz

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Сообщений: 29283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Ни одного печального сюрприза, за исключеньем пустяка». Председатель Нацбанка РК Данияр АКИШЕВ на встрече с главой государства заверил: наша кобыла, то бишь национальная валюта, вовсе не околела, как это могло показаться гражданам, напуганным ежедневной сменой цифр на табло возле обменников.
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ой бай
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка




Отправлено: 17.08.17 - 09:15
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дела идут, и жизнь легка




Отправлено: 17.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то, что на нас влияет наибольшим образом.[/video]
Только вот на экономику страны(а это все 14,5 млн. человек) это никак не влияет. Все эти деньги мы никак не ощущаем. Этот, всем известный "котел" - для избранных. А могли бы строить дороги, производства, давать рабочие места и т.д. Жаль. ... это уже не страшно
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