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§ NG.kz
Шакшуку - на стол
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изумительная штука, доложу я вам, эта шакшука. Имя вроде какое-то арабское, но не суть. Ингредиенты все вполне доступные. Я, как водится, внесла свои коррективы в довольно распространенный рецепт. А тот, кого я дополняла, в свою очередь, слегка поиграл с общепринятой рецептурой. Итак, шакшука - яичница с помидорами, точнее, томатное рагу с яйцами.
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§ 74
Re: Шакшуку - на стол
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4228
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мясо то где.. и обзор общепита?
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