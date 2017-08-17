NG.kz Шакшуку - на стол



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:42 Изумительная штука, доложу я вам, эта шакшука. Имя вроде какое-то арабское, но не суть. Ингредиенты все вполне доступные. Я, как водится, внесла свои коррективы в довольно распространенный рецепт. А тот, кого я дополняла, в свою очередь, слегка поиграл с общепринятой рецептурой. Итак, шакшука - яичница с помидорами, точнее, томатное рагу с яйцами.

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