Victor Yang Re: И стали работать, как папа Карло #5





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:41 Цитата: 74:

про убер, яндекс такси не слышали

Это слишком дорогие франшизы - у нас будет долго отбиваться. Но недавно появилась другая франшиза такси с приложением.

Цитата: Виктор:

Бизнес - это производство.

С чего бы это? Бизнес - это то что приносит деньги законным путём.



[Исправлено: Victor Yang, 17.08.2017 - 10:43]