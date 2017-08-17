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§ NG.kz
По стопам Фродо Бэггинса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы хотите увидеть зеленое солнце и мир, в котором оно смотрится абсолютно естественно, отправляйтесь в Новую Зеландию. Именно в этой стране воплотились самые смелые мечты (включая вымышленную деревню хоббитов) знаменитого Джона Толкина. По крайней мере, так утверждает предприниматель из Уральска Ержан АБДРАХМАНОВ, который побывал на новозеландском Северном острове дважды - в 2011-м и в 2014 году.
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100
Re: По стопам Фродо Бэггинса




Отправлено: 17.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это точно, страна мечты по всем параметрам. Даже официально является в лидерах по качеству и комфорту жизни. Да и взглянув на карту понятно, что эта страна стоит особняком, не касающимся никаких войн, волнений и всякой политической возни, которая сейчас происходит во всём мире.

§ 74
Re: По стопам Фродо Бэггинса
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4228
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.08.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличная статья!
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§ Змея Подколодная
Re: По стопам Фродо Бэггинса
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 17.08.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отличная статья!

Тоже с удовольствием прочитала! Молодцы они, однако!!! Сохранить природу в первозданном виде практически!!! Вот это любовь к матушке природе! А у нас рубят, что щепки летят!
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Re: По стопам Фродо Бэггинса




Отправлено: 17.08.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы статья была от имени самого Ержана читалось бы легче, и фотографий можно больше, там есть что показать
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