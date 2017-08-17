До недавнего времени синтетические наркотики в Костанае продавали чуть ли не в открытую. Дилеры беззастенчиво рекламировали «скорость», спайсы, «реагенты» и прочую химическую «дурь» на стенах многоэтажек. Под прикрытием Всемирной паутины, трансформирующей реальных людей в ники, они чувствовали себя безнаказанными. Читать статью
- Хорошая статья познавательная.... прямо готовый учебник для наркоманов и наркодилеров.....((((( - а что государство не может издавать законы по синтетике.....так это полная чушь....находят же время законодатели классифицировать жалкие полоски на нашем бездорожье по степени пополняемости кошельков гаишников....
«Белый китаец» убивает челябинцев: за месяц 30 горожан умерли от нового наркотика
В Челябинске только за минувший месяц от передозировки нового высокотоксичного наркотика – карфентанила, который прозвали «белым китайцем», скончались уже 30 человек. Такие цифры были озвучены на экстренном заседании антинаркотической комиссии в понедельник, 26 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
– Мы крайне обеспокоены появлением нового высокотоксичного наркотика – карфентанила, или «белого китайца». Его употребление, как правило, заканчивается летальным исходом для потребителей. Именно поэтому сегодня проводится внеочередное заседание антинаркотической комиссии, – отметил глава города Евгений Тефтелев. – Наша главная задача – разработать комплекс мероприятий по профилактике и план действий в сложившейся ситуации. А она на сегодняшний момент достаточно острая.
По данным областного бюро судебно-медицинской экспертизы, с начала года в Челябинске умерло 109 наркопотребителей, 90 из них употребляли карфентанил. В основном умирают 30-летние люди, у которых уже есть семьи и дети.
Несмотря на то что сотрудники правоохранительных органов едва ли не ежедневно задерживают продавцов наркотиков, взять ситуацию под контроль пока не удается – количество умерших стабильно растет.
– Новые синтетические наркотики обладают мощнейшим эффектом в микродозах. Поэтому основные меры сейчас направлены на выявление поставщиков, – добавили в администрации.
Напомним, сегодня же была собрана пресс-конференция по проблеме наркотиков. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области Радик Гиздатов рассказал 74.ru, что карфентанил родом из Китая. Его нужно совсем немного: одной миллионной доли грамма хватает, чтобы повлиять на человека, а половина чайной ложки усыпляет намертво пятитонного слона. Сами наркоманы дозировку путают, а также сбытчики, пытаясь поднять качество того же героина, добавляют в него корфентанил.
Горожан просят сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия ГУ МВД России по Челябинской области 268-85-94.
Как ранее сообщал 74.ru, по итогам прошлого года в Челябинской области на треть (34%) выросло число отравлений наркотиками. Такие данные были озвучены на заседании антинаркотической комиссии в региональном правительстве. Сейчас статистика выглядит еще хуже.
Смертельные передозировки происходят регулярно, причём умирают зачастую сразу по двое, а то и больше человек. Так, в минувшую субботу в квартире дома в Копейске обнаружили тела мужчин 34 и 37 лет, которые, по предварительным данным СК, скончались от передозировки наркотиков. Дверь квартиры была заперта, её пришлось вскрывать при помощи спасателей.
В марте в подъезде многоквартирного дома на улице Горького в Челябинске нашли мёртвыми двух мужчин. На месте происшествия обнаружили предметы, свидетельствующие о том, что они употребляли наркотики.
Двумя месяцами ранее, в январе, в микрорайоне «Парковый» шестилетний мальчик нашел мертвыми маму и её приятеля. Рядом с ними также обнаружили шприцы, антисептик, наркотики.
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