NG.kz «Мужчины - лучшие повара и лучшие стилисты»



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29283

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:52 Данияр КУЧЕРБАЕВ 4 года живет в Астане и работает стилистом в одном из модных салонов столицы. Он регулярно летает на семинары в Париж и просто обожает свою профессию. А начинал Данияр в джаз-бенде при Костанайской областной филармонии и учился на дизайнера. На прошлой неделе он принимал клиентов в Костанае. О своей профессии и о пути мужчины-стилиста он рассказал корреспонденту «НГ».

Читать статью



