Ваш земляк Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4982





(Пользователи) Сообщений: 1127

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 23:45 А ещё сегодня над нашим городом два раза пролетел Ту-95.Они вообще чаще летать стали. Его ни с кем не перепутаешь, гудит сильно.

Надо тут тоже начать всякую хрень писать да фоток побольше выкладывать. Может, стану как Геноцид, не будут удалять и поддерживать начнут. Вот только ещё надо будет оды хвалебные акимату петь, да я не умею. Да и далеко Кустанай, не разглядишь величие поступков акиматовских в деле переименования улиц, возведения никому не нужных памятников и малых архитектурных форм и в открытии быстро закрывающихся предприятий...