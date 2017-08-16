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§ NG.kz
В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29277
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 августа, во время визита в регион министра сельского хозяйства РК Аскара МЫРЗАХМЕТОВА, ему сообщили, что основной хлебный массив находится еще в фазе молочно-восковой спелости. Начать массовую уборку пшеницы планируют в конце августа.


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§ drakon
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11655
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто эти плакаты на поле читает?
Птички с сусликами,чтоли?... :lol:
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Читатель 1
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы




Отправлено: 16.08.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это для нас, Читателей. Вышел в поле....почитал...

§ Серый волк
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8982
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.08.17 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А кто эти плакаты на поле читает?
Птички с сусликами,чтоли?...

:lol: :lol:
Ну наконец-то! :lol: :lol:
Теперь можно на весь мир объявить, что в Костанае живут самые умные суслики в мире!
Они прежде чем за щечку запихать зёрнышки и тащить в закрома обязательно прочитают что это за культура, какой сорт пшеницы и когда она посеяна! :lol:

Немного правда огорчает, что информация сусликам предоставлена только на русском языке.
А то вдруг какой суслик с чемоданчиком в гости приедет с англоговорящей страны. Сейчас даже в московском метро станции на двух языках объявляют.
;-)

Что не менее удивительно, самые глупые чиновники, завсегда готовые заранее ко всем паводкам и урожаям обитают тоже именно здесь.
:-)

Может быть кто подскажет, про какую такую готовность-матовность они чирикали на поле, если все без исключения хозяйства частные? И вроде бы сами должны быть готовы к своему урожаю на своих полях? :lol:
То есть чтоб прокукарекать эту готовность эти чиновники в хозяйствах рылись как поросята на хоздворе, или же спрашивали у владельцев хозяйства?
Ну типа: эй ты, ты готов к уборке урожая? Готов? - А ну хоросё, именно так и запишем! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.08.2017 - 23:44]
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* Медный
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.08.17 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Надписи для того, чтобы суслики могли правильно хранить зерно не смешивая его у себя в норке :lol:
какие не патриотичные суслики - на языке колониальных захватчиков-угнетателей читать умеют :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 17.08.2017 - 02:43]
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* Медный
Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.08.17 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Может быть кто подскажет, про какую такую готовность-матовность они чирикали на поле, если все без исключения хозяйства частные? И вроде бы сами должны быть готовы к своему урожаю на своих полях?

Заказчик волнуется: треба уточнить не прокинут ли с зерном, а то замес то пошёл не детский с переделом элеваторов. Думается мне, что Иволга сменит руководство, а крыша останется та же. старшенький
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§ 112
В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
112


(Пользователи)
Сообщений: 5792
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 03:08
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§ 112
В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы
112


(Пользователи)
Сообщений: 5792
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 03:10
Комментарий проходит проверку.
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