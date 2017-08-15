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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29277
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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Вайпер .
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Первый семестр , по итогам вступительных , может быть стипендия , потом вряд ли . Дело в том , что преподавательский состав заточен на зарабатывание денег ; методички , консультации , семинары . Не посещаешь - покупаешь методички , а всё платное , в лучшем случае 3 , или " хвост ". У самого в ведущем университете учился ребёнок , только на 6 курсе сковырнул одну , за платные семинары , с увольнением , и то сам староста был плюс " Союз молодёжи " , плюс другие старосты подписали , а так стена непробиваемая .
:-x

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ведь рождаемость поднялась бы и без них.

Вот именно.
Поднялась бы и без них.
Но они тогда бы не смогли это поставить себе в заслугу.
А насчет траты - так ее нет.
Они навашели на госбюджет мегатонну обязательств, рассчитываться по которым массово начнут требовать граждане лишь через 8 лет как минимум.
Как ты думаешь, что им скажут в ответ?
Я думаю что ответом им будет традиционное "денег нет но вы там держитесь". ))))
Глядя на твою логику я очень серьезно переживаю за нашу систему образования - в ней работают люди с очень ограниченной способностью мыслить.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
С годом обучения здесь?

Хоть здесь, хоть в России - цены сопоставимы.
Шо у нас полляма в год, шо в России сто штук, плюс минус.
Цитата:
JereK:
Это выкинутые на ветер деньги

Вопрос был не в выкинутости.
Постулировалось что обучаться в РФ дешевле чем в Казахстане.
А ты начинаешь натягивать сову на глобус, за неимением аргументов по сути.
Перестань.

* Медный
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.08.17 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чём вообще спор? Трудящиеся из одного кап. государства уезжают в другое?
О чём вы люди? Какие тут: пригодился там, не пригодился тут?!
Меня постоянно интересует вопрос о роли государства в жизни общества. Лично для меня понятна буржуазная действительность:
Во главе государства и руководящие должности занимают люди, которые захватили промышленный и экономический сектор, произошло сращение государственных служащих высокого республиканского и областных рангов с "бизнесом". термин лоббирование прочно входит в наш обиход. А что такое лоббирование - это когда бизнес продвигает нужные ему законы (тарифы, поправки, подзаконные акты) и на гос. уровне их принимают - причём не просто бизнесу становится легко, но и само государство как заказчик услуг и товаров ведя гос. закупки раздаёт за никогда не пригодившиеся (навязанные, разбазаренные, разворованные) услуги и товары - средства от наших недр и налоги.
Откуда капиталы, на которые сейчас живут наши уважаемые люди? владельцы заводов, пароходов и прочего. Эти средства появились у них в период приватизации, когда-то что было всеобщим (некоторые конечно же скажут общее - значит ни чьё, а ещё ранее говорили государственное - значит ни чьё, т.е. моё) приобрело конкретных владельцев. Каким образом они это сделали? За сущие копейки, по цене лома, за ваучеры, акции, за народные деньги.
К вопросу о пересмотре итогов той самой первой приватизации. Можно ещё разобраться в этом вопросе, но мне не понятно как можно будет отследить капиталы, которые были получены после начального "накопления"- захапывания. И как эти капиталы помогли создать другие капиталы у родственников и подставных фирм-лиц. Думаю найдутся люди, которые смогут разобраться в этой кухне и вывести на свет божий разворованное за 25 лет независимости.

Спасибо, Валентину, за освещение публикаций казахстанской прессы
Соглашусь с МАРАТом АСИПОВым
Цитата:
Не скоро люди поймут, что пока они спасали язык, другие его носители переправляли в оффшоры национальное достояние.

"Спасали язык", "рассуждали о демографии", "удивлялись ЭКСПО", "смотрели как делят заново зерновую индустрию" и т.д.
Есть ли национализм в нашем обществе конечно же есть, искоренить его наша задача. Для тех кто не в теме:
От национализма до фашизма не так и далеко, всего пару спичек и немного бензина.
Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.
Давайте будем за национальное, а не за общечеловеческие ценности, так ведь сподручнее растаскивать нашу Родину (с горечью и сарказмом)
А вы тут рассуждаете: вот уехали, вот приехали... самый низший уровень.:-(
Вернусь к началу своего комента: так для чего создано и существует наше государство, если оно как таковое не занимается поднятыми мной вопросами или попустительствует, или продвигает эти идеи?
Напомню опять же, что: государство
«Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчинённые классы». «Государство — аппарат насилия в руках господствующего класса».

Наша задача сложить целостную картину происходящего

[Исправлено: Медный, 17.08.2017 - 02:31]
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