Серый волк Re: В Костанайской области заявляют, что к уборке урожая готовы #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8982

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:13 Цитата: drakon:

А кто эти плакаты на поле читает?

Птички с сусликами,чтоли?...



Ну наконец-то!

Теперь можно на весь мир объявить, что в Костанае живут самые умные суслики в мире!

Они прежде чем за щечку запихать зёрнышки и тащить в закрома обязательно прочитают что это за культура, какой сорт пшеницы и когда она посеяна!



Немного правда огорчает, что информация сусликам предоставлена только на русском языке.

А то вдруг какой суслик с чемоданчиком в гости приедет с англоговорящей страны. Сейчас даже в московском метро станции на двух языках объявляют.





Что не менее удивительно, самые глупые чиновники, завсегда готовые заранее ко всем паводкам и урожаям обитают тоже именно здесь.





Может быть кто подскажет, про какую такую готовность-матовность они чирикали на поле, если все без исключения хозяйства частные? И вроде бы сами должны быть готовы к своему урожаю на своих полях?

То есть чтоб прокукарекать эту готовность эти чиновники в хозяйствах рылись как поросята на хоздворе, или же спрашивали у владельцев хозяйства?

Ну типа: эй ты, ты готов к уборке урожая? Готов? - А ну хоросё, именно так и запишем!



[Исправлено: Серый волк, 16.08.2017 - 23:44]