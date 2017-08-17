112 Re: Nissan «плывет» и по полевой, и по грязевой... #1





(Пользователи) Сообщений: 5790

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:02 Икс трал конечно интересен, эдакий жыпчик..

Кашкай как кашкай, что Камри у Тойоты..

Если только 4 на 4..

Интересно с Рафом 4 как там сравнения..

Или Икс тралл с тем же Рафом 4 на 4..