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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29277
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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Вайпер .
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Первый семестр , по итогам вступительных , может быть стипендия , потом вряд ли . Дело в том , что преподавательский состав заточен на зарабатывание денег ; методички , консультации , семинары . Не посещаешь - покупаешь методички , а всё платное , в лучшем случае 3 , или " хвост ". У самого в ведущем университете учился ребёнок , только на 6 курсе сковырнул одну , за платные семинары , с увольнением , и то сам староста был плюс " Союз молодёжи " , плюс другие старосты подписали , а так стена непробиваемая .
:-x

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ведь рождаемость поднялась бы и без них.

Вот именно.
Поднялась бы и без них.
Но они тогда бы не смогли это поставить себе в заслугу.
А насчет траты - так ее нет.
Они навашели на госбюджет мегатонну обязательств, рассчитываться по которым массово начнут требовать граждане лишь через 8 лет как минимум.
Как ты думаешь, что им скажут в ответ?
Я думаю что ответом им будет традиционное "денег нет но вы там держитесь". ))))
Глядя на твою логику я очень серьезно переживаю за нашу систему образования - в ней работают люди с очень ограниченной способностью мыслить.

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
С годом обучения здесь?

Хоть здесь, хоть в России - цены сопоставимы.
Шо у нас полляма в год, шо в России сто штук, плюс минус.
Цитата:
JereK:
Это выкинутые на ветер деньги

Вопрос был не в выкинутости.
Постулировалось что обучаться в РФ дешевле чем в Казахстане.
А ты начинаешь натягивать сову на глобус, за неимением аргументов по сути.
Перестань.
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