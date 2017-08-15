Бывалый Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК... #136







Отправлено: - 23:41 Цитата: Валентин:

ведь рождаемость поднялась бы и без них.

Вот именно.

Поднялась бы и без них.

Но они тогда бы не смогли это поставить себе в заслугу.

А насчет траты - так ее нет.

Они навашели на госбюджет мегатонну обязательств, рассчитываться по которым массово начнут требовать граждане лишь через 8 лет как минимум.

Как ты думаешь, что им скажут в ответ?

Я думаю что ответом им будет традиционное "денег нет но вы там держитесь". ))))

Глядя на твою логику я очень серьезно переживаю за нашу систему образования - в ней работают люди с очень ограниченной способностью мыслить.