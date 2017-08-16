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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.08.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чой-то тему о переселенцах закрыли?! Опасно?!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.08.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё сегодня над нашим городом два раза пролетел Ту-95.Они вообще чаще летать стали. Его ни с кем не перепутаешь, гудит сильно.
Надо тут тоже начать всякую хрень писать да фоток побольше выкладывать. Может, стану как Геноцид, не будут удалять и поддерживать начнут. Вот только ещё надо будет оды хвалебные акимату петь, да я не умею. Да и далеко Кустанай, не разглядишь величие поступков акиматовских в деле переименования улиц, возведения никому не нужных памятников и малых архитектурных форм и в открытии быстро закрывающихся предприятий...
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 17.08.17 - 00:52
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 01:41
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5790
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.08.17 - 01:47
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