Цитата: - Двум миллионам потребителей будет возвращено примерно 268 миллионов тенге.

И что всё на этом,а проценты,а неустойку?

То есть мы вас обдирали два года и вот нас наконец-то поймали,ладно деваться некуда вернём вам эти ваши копейки на те подавитесь,а то что они два года бесплатно и незаконно пользовались моими деньгами это кто компенсировать будет?

Цитата: Сумма наложенного на "ҚазТрансГаз Аймақ" штрафа составила порядка 13,4 миллиона тенге. Отмечается, что штраф уплачен в бюджет в полном объеме.

Цитата: - Двум миллионам потребителей будет возвращено примерно 268 миллионов тенге. Согласно предписанию, практический возврат денежных средств должен быть осуществлен "ҚазТрансГаз Аймақ" до 18 декабря 2017 года,

Так у них ещё и полгода в запасе есть,идём в банк ложим 268млн.под 14% и имеем 18.7 млн процентами ,хватит и на штраф и на банкет хороший,на котором заодно можно обсудить как бы ещё обуть население.



[Исправлено: Добринцофф, 16.08.2017 - 19:59]